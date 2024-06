Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris das Finale erreicht. Er bezwang am Freitagabend Casper Ruud in vier Sätzen – nachdem er den ersten Satz recht klar verloren hatte. Carlos Alcaraz ist nun sein Gegner am Sonntag. Die French Open werden in Deutschland von Eurosport übertragen. Dort sahen am Freitag nun rund 700.000 Personen das Halbfinal-Spiel von Zverev – vermutlich wäre sogar noch mehr drin gewesen, wäre die zweite Hälfte das Matches nicht gegen das Fußball-Testspiel Deutschland vs. Griechenland gelaufen.

Eurosport sicherte sich mit dem Zverev-Match zwischen 19.25 und 22:12 Uhr dennoch gute 3,3 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die gemessenen Werte sogar bei im Schnitt 4,4 Prozent – und somit klar über dem Senderschnitt. Noch mehr drin war nachmittags beim ersten Halbfinale aus Paris. Zwischen 14:35 und kurz vor 19 Uhr kam Eurosport sogar auf beeindruckende 8,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Rund 490.000 Personen sahen das Spiel zwischen Alcaraz und Jannik Sinner, das sogar über fünf Sätze ging.



Eurosport sicherte sich mit stundenlangem Live-Tennis am Freitag im Schnitt 2,9 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe und war somit stärkstes Spartenprogramm. Insgesamt kam ein Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent zustande, hier erreichte Eurosport den zehnten Rang.

Mit überschaubaren Quoten ging auf einem anderen zu WBD gehörenden Sender derweil die erste Woche der vorabendlichen "Steel Buddies"-Ausstrahlungen zu Ende. DMAX sicherte sich mit einem Dreierpack am Vorabend zwischen 1,0 und 1,6 Prozent. In der zurückliegenden Woche waren 2,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen das Höchste der Gefühle, in einem Fall lag die Quote aber auch unter einem Prozent.

