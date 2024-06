Die Ergebnisse der Europawahl sind am Sonntag beim TV-Publikum auf ein großes Interesse gestoßen - insbesondere bei den Jüngeren. Die meisten Menschen informierten sich dabei am Vorabend im Ersten. Durchschnittlich 2,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten dort ab 17:29 Uhr ein und sorgten für einen Marktanteil von 14,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 16,1 Prozent ungewöhnlicherweise sogar noch ein Stück höher aus, bewegte sich also deutlich über den Normalwerten des Ersten.

Im ZDF waren immerhin noch 9,3 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren drin. Insgesamt verfolgten hier weitere 2,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt die Berichterstattung, sodass der Marktanteil bei 13,2 Prozent lag. Die anschließende "heute"-Sendung steigerte sich schließlich auf 3,59 Millionen Menschen sowie 18,2 Prozent Marktanteil und war auch beim jungen Publikum mit 12,8 Prozent sehr gefragt.

Die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages war allerdings die "Tagesschau", die ab 20:00 Uhr alleine im Ersten von 7,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde und hier einen Marktanteil von 31,0 Prozent verbuchte. Darunter waren 2,02 Millionen 14- bis 49-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt den Marktanteil des Senders gar auf 36,2 Prozent trieben - mehr als jeder Dritte unter 50 sah somit also die Hauptausgabe der "Tagesschau" im Ersten.

Bei RTL vermuteten unterdessen gegen 18 Uhr offensichtlich nur wenige Menschen eine Berichterstattung zur Europawahl: Dort kam die Sendung, eingebettet ins Promi-Magazin "Exclusiv - Weekend", nur auf 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie magere 4,1 Prozent in der Zielgruppe. Auch "RTL aktuell" war am Sonntag aus Quotensicht schwächer als gewöhnlich, erzielte ab 18:45 Uhr aber immerhin einen Marktanteil von 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten 1,99 Millionen Personen ein.

Durchwachsen lief es zudem für "Newstime": Während die Nachrichten bei ProSieben um 18:00 Uhr nach der DTM mit gerade mal 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe komplett untergingen, erreichte "Newstime" in Sat.1 ab 19:55 Uhr im Schnitt 1,44 Millionen Menschen - auch dank des Rückenwinds durch "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich". In der Zielgruppe steigerte sich "Newstime" zu diesem Zeitpunkt auf gute 7,9 Prozent Marktanteil. Zwischen dem "Frühstücksfernsehen" und dem Nachtprogramm erreichte keine Sat.1-Sendung einen höheren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Starke Quoten für ntv um 20:15 Uhr

Im Duell der Nachrichtensender verlief der Abend indes zweitgeteilt: Während Welt mit seiner Sondersendung ab 17:50 Uhr im Schnitt 220.000 Menschen sowie überzeugende 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte, lag ntv zunächst mit 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 0,7 Prozent deutlich dahinter. Um 20:15 Uhr wendete sich das Blatt dafür zugunsten der Kölner: Mit der Runde der Parteichefs, die man eigentlich eher bei ARD und ZDF erwartet hätte, erreichte der Sender ab 20:15 Uhr im Schnitt 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Während schon insgesamt ein Marktanteil von 2,5 Prozent erzielt wurde, kam der Talk in der Zielgruppe sogar auf starke 3,7 Prozent.

Die Stärke in der Primetime führte dann auch dazu, dass ntv mit einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent in der Zielgruppe am Sonntag deutlich vor Welt lag, das auf 1,3 Prozent kam. Der öffentlich-rechtliche Sender Phoenix landete mit 1,2 Prozent beim jungen Publikum knapp dahinter. Nach 18 Uhr erreichte Phoenix zeitweise sogar über drei Prozent Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Bei Tagesschau24 wiederum erreichte die parallel zum Ersten ausgestrahlte Wahlsendung noch 0,8 Prozent Marktanteil. Insgesamt wurden hier im Schnitt 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;