Acht Folgen der Gründershow "Die Höhle der Löwen" hat Vox nun in diesem Frühjahr gezeigt, ab kommenden Montag und dann in direkter Konkurrenz zur Fußball-EM, kehrt "Goodbye Deutschland" auf den Programmplatz zurück. "DHDL" hat im Vergleich zur Herbststaffel 2023 klar Federn lassen müssen. Bei den klassisch Umworbenen verlor die Produktion linear mehr als zwei Prozentpunkte, was nicht zuletzt an den beiden schwachen Folgen sieben und acht der Staffel lag. Schon Ende Mai kam das Format nach vorläufigen Zahlen nur auf knapp acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, an diesem Montag nun setzte es mit 7,5 Prozent gar ein neues Staffeltief. Die ermittelte Reichweite betrug 1,11 Millionen – auch das war weniger als bei allen anderen sieben Episoden der Staffel.

Im Staffelschnitt landete "DHDL" – ebenfalls nach vorläufigen Zahlen – bei knapp 9,7 Prozent. Ein ab 22:50 Uhr gezeigtes "Goodbye Deutschland" schloss sich mit 4,5 Prozent Marktanteil an und bewegte sich somit im klar roten Bereich. Verabschiedet hat sich am Montag indes auch ein anderes Format. Nach 100 Tagen schloss der "Big Brother"-Container seine Türen, gegen 22 Uhr wurde Marcus als Sieger gekürt – live zu sehen war das rund 70 Minuten lange Finale beim Streamer Joyn. Sat.1 wiederholt die Live-Shows seit einigen Wochen nur noch – dort startete die Finalshow um 00:21 Uhr.



Mit 4,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen riss das Format dort logischerweise auch keine Bäume mehr aus. Rund 150.000 Menschen sahen die Sendung obwohl der Ausgang längst feststand. Allgemein war es kein guter Abend für Sat.1. Um 20:15 Uhr schon kam "Der große Urlaubscheck", der sich um "Trendziele 2024" drehte, nicht über viereinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus. Zwei anschließend gesendete Folgen der "Sat.1 Reportage" hatten mit vier und fünf Prozent in der Zielgruppe ebenfalls große Probleme.



Einen seiner besseren Tage erwischte derweil "Das Schnäppchen-Menü" um 15 Uhr, das diesmal 7,5 Prozent bei den Jüngeren generierte. "Drei Teller für Lafer" schloss sich mit 5,7 Prozent an. Im ProSieben-Programm verlor ein "Young Sheldon"-Viererpack im Verlauf des Abends an Zugkraft. Kam die Auftaktfolge zu Primetime-Beginn noch auf 9,2 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren, holten die weiteren Ausgaben zwischen 7,3 und 7,8 Prozent. "How I Met Your Father" schloss sich in der 22-Uhr-Stunde mit fünfeinhalb und viereinhalb Prozent. Nach 23 Uhr kam die Sitcom auf 5,1 und 6,3 Prozent.

Bei RTLzwei gehörte der Abend ganz den "Geissens", die mit alten Folgen auf Quotenjagd gingen. Mit 5,3 und 5,8 Prozent fuhren sie bis 22:15 Uhr durchaus gute Werte ein. Später wurden etwas schwächere 4,1 und 4,9 Prozent festgestellt.





