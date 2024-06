Längst ist die Produktion von "SOKO Hamburg" beendet – im Zuge der Budgetverschiebung in Richtung Mediathek gehört die Vorabendkrimiserie bekanntlich zu jenen Produktionen, von denen es keine weiteren Staffeln geben soll. Insbesondere in der jüngeren Vergangenheit bescherten aber auch Wiederholungen der Sendung dem Zweiten tolle Quoten. So sicherte sich ein am Montag ab kurz nach 18 Uhr gestarteter Re-Run mit 20,9 Prozent Marktanteil im Gesamtmarkt den zweitbesten "SOKO Hamburg"-Marktanteil auf dem Sendeplatz. Rund 3,1 Millionen Personen schauten im Schnitt zu. Sieben Tage zuvor hatte eine alte Folge der Krimiserie mit acht Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen das beste Ergebnis aller Zeiten geholt. In dieser Woche nun kam die Serie in dieser Altersklasse auf erneut sehr gute 7,6 Prozent.

Allgemein lief das Nachmittagsprogramm des ZDF am Montag blendend. Zwischen 14:15 und 19:20 Uhr lagen die Gesamtmarktanteile konstant bei über 20 Prozent. 24,7 Prozent sicherte sich etwa "Bares für Rares", "Die Küchenschlacht" glänzte mit 20,2 Prozent. "Hallo Deutschland" sicherte sich starke 20,7 Prozent.



Das Erste hatte indes insbesondere ab 15 Uhr Probleme. "Leben. Live!" kommt hier weiterhin nicht auf die Beine. Die Montagsfolge floppte mit 3,9 Prozent Marktanteil insgesamt und 1,5 Prozent bei den Jüngeren. Sie fährt auf dem Sendeplatz klar schlechtere Werte ein als sonst "Sturm der Liebe". Und auch das derzeit um eine Stunde vorgezogene "Bristant" hat sein Publikum nicht mitgenommen. 7,1 Prozent Marktanteil wurden ab 16:15 Uhr gemessen, die Reichweite lag bei durchschnittlich 710.000.

Gut schlug sich dann erst die zweite "Gefragt – gejagt"-Folge mit am Montag 2,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (17,7%). Eine schon um 17:05 Uhr gestartete Folge des Ratespiels hatten 1,3 Millionen Menschen durchschnittlich eingeschaltet. Hier lag die gemessene Quote bei 11,6 Prozent.





