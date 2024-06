Die Folge "Tod einer Pflegerin" aus "Ein starkes Team" wurde so stark zeitversetzt genutzt wie noch keine andere Episode aus der ZDF-Krimireihe: Nachträglich zog die Reichweite laut AGF noch um 400.000 auf im Schnitt 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an. Damit erhöhten sich auch nochmal die Marktanteile auf 29,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch der parallel laufende "Schlagerbooom" im Ersten legte zwar noch etwas zu, allerdings mit +150.000 auf eine Gesamtreichweite von 3,74 Millionen weniger stark, die Marktanteile blieben hier mit +0,1 (ab 3) bzw. 0,2 Prozent (14-49) somit fast unverändert. Bei der ebenfalls am Samstagabend gezeigten "TV Total Autoball-EM" von ProSieben lag der nachträgliche Reichweiten-Aufschlag sogar nur bei etwa 40.000, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank im Vergleich zu den vorläufig gewichteten Quoten sogar noch leicht um 0,3 Prozentpunkte auf nun 13,9 Prozent ab.

Angeführt wird das Ranking der Formate mit dem höchsten Reichweiten-Abschlag nach der endgültigen Gewichtung der Quoten aber auch in der Woche vom 3. bis 9.6. wieder von der "heute-show" mit einem Plus von 360.000. Die letzte Sendung vor der Sommerpause blieb mit im Schnitt vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber trotzdem die reichweitenschwächste seit September vergangenen Jahres. Die "Macher & Lacher"-Folge des "ZDF Magazin Royale" steigerte die Reichweite nachträglich noch um 340.000 auf 1,94 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 07.06.

22:28 4,00

(+0,63) 18,2%

(+2,0%p.) 1,04

(+0,34) 18,6%

(+4,7%p.) Ein starkes Team - Tod einer Pflegerin 08.06.

20:14 6,50

(+0,40) 29,8%

(+0,6%p.) 0,33

(+0,05) 8,7%

(+0,8%p.) ZDF Magazin Royale 07.06.

23:03 1,94

(+0,34) 11,7%

(+1,5%p.) 0,83

(+0,26) 19,3%

(+4,3%p.) Fußball-Länderspiel Männer: Deutschland - Ukraine 03.06.

20:50 9,35

(+0,28) 37,0%

(+0,0%p.) 2,72

(+0,12) 45,6%

(-0,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 06.06.

20:15 1,80

(+0,25) 8,5%

(+0,9%p.) 0,99

(+0,19) 20,9%

(+2,6%p.) Tagesthemen 03.06.

21:42 8,29

(+0,22) 32,0%

(+0,1%p.) 2,34

(+0,09) 37,8%

(-0,1%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 05.06.

20:15 5,37

(+0,20) 22,3%

(+0,1%p.) 1,14

(+0,14) 21,7%

(+1,0%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 06.06.

18:44 1,70

(+0,20) 10,6%

(+1,0%p.) 0,27

(+0,09) 10,4%

(+3,1%p.) maybrit illner 06.06.

22:13 2,61

(+0,18) 15,6%

(+0,5%p.) 0,38

(+0,05) 9,7%

(+0,5%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 07.06.

19:38 1,83

(+0,17) 10,1%

(+0,7%p.) 0,52

(+0,13) 17,6%

(+3,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.06.-09.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man auf die Hitliste der Sendungen, deren Marktanteil besonders deutlich nach oben ging, dann finden sich da in der vorletzten Woche besonders viele Vorabend-Sendungen. Es ist aber nicht so, dass sich das bei den täglichen Serien Tag für Tag in ähnlicher Form zeigt. Bei den RTL-Soaps etwa war es vor allem der Freitag, wo die Marktanteile sich besonders deutlich um über drei Prozentpunkte erhöhten. Auch an den meisten anderen Tagen gewinnen die beiden Produktionen aber in der Regel nachträglich noch nennenswert hinzu. Bei "Alles was zählt" erhöhte sich die Reichweite im Wochenschnitt von 1,62 auf 1,71 Millionen, der Zielgruppen-Marktanteil (14-49) von 11,8 auf 13,2 Prozent. Bei "GZSZ" ging's in Sachen Reichweite von 1,94 auf 2,03 Millionen nach oben, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg von 15,3 auf 16,6 Prozent.

Auch bei der "Landarztpraxis" gibt's immer mal wieder Sendungen mit deutlichen Ausschlägen nach oben, in dem Fall war es ebenfalls die Freitags-Folge, wo sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen massiv um 2,7 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent erhöhte. An den anderen Tagen war aber detulich weniger Bewegung drin, der Marktanteils-Wochenschnitt erhöhte sich daher nur gemächlich von 3,8 auf 4,3 Prozent, die Gesamt-Reichweite stieg von 0,62 auf 0,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Woche für Woche sehr hohe Nachgewichtungen lassen sich unterdessen immer wieder bei der ARD-Weekly "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" beobachten. Die Folge vom 6. Juni steigerte ihren Marktanteil beim jungen Publikum um satte 3,1 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um 200.000 auf 1,7 Millionen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 07.06.

22:28 4,00

(+0,63) 18,2%

(+2,0%p.) 1,04

(+0,34) 18,6%

(+4,7%p.) ZDF Magazin Royale 07.06.

23:03 1,94

(+0,34) 11,7%

(+1,5%p.) 0,83

(+0,26) 19,3%

(+4,3%p.) Alles was zählt 07.06.

19:07 1,48

(+0,14) 9,4%

(+0,6%p.) 0,36

(+0,12) 14,1%

(+3,4%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 07.06.

19:38 1,83

(+0,17) 10,1%

(+0,7%p.) 0,52

(+0,13) 17,6%

(+3,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 06.06.

18:44 1,70

(+0,20) 10,6%

(+1,0%p.) 0,27

(+0,09) 10,4%

(+3,1%p.) Die Landarztpraxis 07.06.

18:58 0,76

(+0,14) 4,9%

(+0,7%p.) 0,14

(+0,07) 5,7%

(+2,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 06.06.

20:15 1,80

(+0,25) 8,5%

(+0,9%p.) 0,99

(+0,19) 20,9%

(+2,6%p.) Bluey 08.06.

18:02 0,19

(+0,05) 1,9%

(+0,5%p.) 0,11

(+0,04) 6,7%

(+2,2%p.) Alles was zählt 06.06.

19:08 1,69

(+0,08) 10,0%

(+0,3%p.) 0,29

(+0,07) 10,6%

(+1,7%p.) Markus Lanz 04.06.

22:48 1,72

(+0,10) 14,3%

(+0,5%p.) 0,37

(+0,06) 13,7%

(+1,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.06.-09.06.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;