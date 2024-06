am 19.06.2024 - 08:56 Uhr

Gegen Live-Fußball der EM war auch am Dienstag für die Konkurrenz zu wenig zu holen. Die höchste Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen eines Nicht-Fußball-Programms sicherte sich erstaunlicherweise Kabel Eins mit der Primetime-Ausstrahlung des Films "Die Tribute von Panem". 0,27 Millionen Junge schauten im Schnitt zu und sorgten für gute 4,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt belief sich die gemessene Reichweite auf 530.000 Menschen. Mit Blick auf die Sehbeteiligung lag der Film somit in etwa gleichauf mit "Hot oder Schrott" bei Vox, das ab 20:15 Uhr auf rund 550.000 Zusehende kam. Die Produktion schnitt allerdings bei den Jungen deutlich schlechter ab. Dort sicherte sie sich nur zwei Prozent.

ProSieben wird mit den Ergebnissen einer "Joko & Klaas gegen ProSieben"-Wiederholung einigermaßen zufrieden sein. Bei den Jüngeren verbuchte die Show immerhin vier Prozent, später am Abend steigerte sich "Wer isses?" dann sogar auf 4,8 Prozent. 0,41 und 0,19 Millionen Menschen waren durchschnittlich am Start. Im Zweiten funktionierte erneut ein Krimi ganz hervorragend. Der Sender startete mit einem alten "Marie Brand"-Fall ins Hauptabendprogramm – und im Schnitt schauten 4,95 Millionen Menschen zu.



Somit wurden 19 Prozent Marktanteil insgesamt erreicht, bei den Jüngeren belief sich die Quote auf 4,1 Prozent. Das ab 21:45 Uhr gezeigte "Die Toten von Salzburg" verbuchte letztlich noch 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit 10,6 Prozent insgesamt. Bei den Jüngeren war die Luft raus, hier musste das Zweite 1,2 Prozent Marktanteil akzeptieren. Erst mit dem "heute journal" stiegen die Quoten bei den Jüngeren wieder auf über drei Prozent, eine nächtliche "Markus Lanz"-Sendung kam auf über vier Prozent. Knapp eine Million Menschen sahen den Talk, der im Gesamtmarkt auf gute 12,3 Prozent Marktanteil kam.

Eine gute Reichweite sicherte sich auch ZDFneo, das mit einer "Nachtschicht"-Folge zahlreiche Private überbot. Knapp 600.000 Menschen schauten den Krimi nach 20:15 Uhr, was 2,2 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein Prozent Marktanteil gemessen. Sat.1 Gold gelang indes ein Überraschungs-Erfolg, der sogar in die Top 20 führte. Der Sender kam mit einer um 23:45 Uhr gestarteten Folge von "Verurteilt: Todesstrafe" auf rund 170.000 umworbene Zusehende und sicherte sich am sehr späten Abend damit herausragende 8,6 Prozent Marktanteil. Die 8,6 Prozent hielt auch eine im Anschluss gezeigte Folge. Gestartet war die Primetime beim Best-Ager-Sender mit einem "Angeklagt: Mörder vor Gericht"-Doppelpack, der bei den Jüngeren auf rund ein halbes Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;