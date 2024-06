am 23.06.2024 - 09:09 Uhr

Insofern überraschte am Abend vor allem Vox mit einer Quote, die selbst ohne EM-Spiel als Konkurrenz als gut einzustufen gewesen wäre. Dass "Wir kaufen einen Zoo" nun gegen die EM 6,7 Prozent Marktanteil generierte, ist richtig stark. Der Film war das gefragteste Nicht-EM-20:15-Uhr-Programm. 0,36 Millionen Junge schauten im Schnitt zu, insgesamt lag die gemessene Reichweite bei 910.000.

Somit landete Vox noch vor dem Ersten, das einen alten "Donna Leon"-Film wiederholte und sich damit sehr ordentliche 5,3 Prozent bei den Jungen sicherte. Insgesamt war der Krimi sehr gut unterwegs: 4,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 18,4 Prozent. Eine ähnliche Erfahrung machte tags zuvor auch schon das ZDF: Gegen die EM im Ersten hatte da "Der Staatsanwalt" gepunktet.



Recht zufrieden sein können auch andere Sender, die Filme zeigten: In Sat.1 sicherte sich "Jim Knopf und die wilde 13" im Schnitt 0,94 Millionen zusehende Personen, in der klassischen Zielgruppe zog das 4,9 Prozent nach sich. RTL Super landete mit "Die Croods" bei überdurchschnittlichen drei Prozent, 3,2 Prozent bei den Jüngeren standen bei ZDFneo zu Buche. Dort lief ab 20:15 Uhr "Riddick – Chroniken eines Kriegers". RTLzwei erreichte mit dem Streifen "Eine Hochzeit zum Verlieben" indes nur 2,7 Prozent, fiel also hinter die Spartenprogramme zurück.

Mit Werten zwischen 0,7 und 2,1 Prozent gelang auch Kabel Eins in der Primetime kein Erfolg. "Clarice Starling" war schwach unterwegs. Auch das inzwischen nachts laufende "Manifast" bescherte keine hohen Quoten. 1,4 Prozent wurden nach ein Uhr ermittelt, knapp eine Stunde später lag die Quote dann bei 2,2 Prozent. Passabel schlug sich eine neue Folge von "Der Platzwart" bei DMAX ab 20:15 Uhr mit 2,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;