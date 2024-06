am 24.06.2024 - 08:42 Uhr

Mit einem 1:1 gegen die Schweiz hat Deutschland die Gruppenphase der UEFA Euro 2024 als Erster abgeschlossen. Das Achtelfinale der DFB-Elf findet somit am kommenden Samstag ab 21 Uhr statt, der Gegner steht noch nicht fest. Für Das Erste hat die dritte Partie der Nagelsmann-Elf in diesem Turnier die bis dato höchste Reichweite gebracht. Nach rund 22,5 Millionen beim Auftakt gegen Schottland und 23,9 Millionen beim 18-Uhr-Spiel gegen die Ungarn am Mittwoch wurden nun 25,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gemessen. Diese Werte betreffen allein die Übertragung im Ersten, weitere kommen über das parallel sendende Magenta TV hinzu. 9,88 Millionen zusehende Personen der "Sportschau" waren zwischen 14 und 49 Jahre alt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;