Knapp 85 Prozent Marktanteil sicherte sich das dritte Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag zwischen 21 und kurz vor 23 Uhr. Für die Konkurrenz war entsprechend kaum etwas zu holen. Werte unter zwei Prozent Marktanteil waren entsprechend die Norm. Entsprechend konnte Vox, das mit seinem abendfüllenden "Kitchen Impossible" auf zwei Prozent bei den Umworbenen kam, sogar noch halbwegs zufrieden sein. Damit lag die Sendung vor der privaten Konkurrenz. Sat.1 etwa erreichte mit dem Film "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders" zur besten Sendezeit 1,6 Prozent Marktanteil. 0,54 Millionen Personen schauten zu. Tim Mälzer holte bei Vox 0,52 Millionen.

RTL startete um 21 Uhr "Jumanji: Willkommen im Dschungel", das nicht über 1,1 Prozent bei den Jungen hinaus kam. ProSieben setzte auf die Buchverfilmung "After Truth" und erreichte in der klassischen Zielgruppe 1,5 Prozent. 0,36 Millionen Menschen schauten zu – weniger als beim vorabendlichen "Galileo X-Plorer", das noch durchschnittlich 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatte (Zielgruppe: 6,5%). Sat.1 hatte ab 18.55 Uhr mit "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" sogar mehr als 1,8 Millionen Menschen erreicht, bei den Jüngeren kam eine alte Folge des Emotainment-Formats auf 7,1 Prozent.



Im ZDF erreichte eine "Traumschiff"-Wiederholung ab 20:15 Uhr 2,2 Prozent bei den Jungen, 0,8 Prozent sicherte sich das nachfolgende "Kreuzfahrt ins Glück". Insgesamt kamen die beiden 90-Minüter auf im Schnitt 2,31 und 1,37 Millionen Fans (7,3 und 4,3%). Bei RTLzwei kam der Film "The Bling Ring" ab 20:15 Uhr nicht über schlechte 0,13 Millionen Zusehende hinaus, mehr als 0,5 Prozent Marktanteil waren für den Sender mit Sitz in Grünwald bei München nicht zu holen.

Kabel Eins sicherte sich mit "Yes, we Camp" zur besten Sendezeit nur 0,8 Prozent, die Doku-Soap verfolgten im Schnitt 0,36 Millionen Menschen. Auch "Abenteuer Leben am Sonntag", das um 22:20 Uhr startete, erreichte diesmal nur 0,8 Prozent Marktanteil. In Sachen Tagesmarktanteil 14-49 kam Das Erste am Sonntag auf gigantische 42,5 Prozent, dahinter folgten RTL mit 4,4, ProSieben mit 3,9 und das ZDF mit 3,7 Prozent. Sat.1 und Vox belegten mit 3,5 und 3,4 Prozent die weiteren Plätze. Kabel Eins sortierte sich mit 2,8 Prozent klar vor RTLzwei (1,9%) ein, das seinerseits nur ein Zehntel mehr generierte als Nitro und Super RTL.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;