Mit fast 33 Prozent Tagesmarktanteil war Das Erste am Sonntag der mit Abstand gefragteste Sender in Deutschland – das hing natürlich am EM-Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz. Weil Das Erste ungewohnt hohe Werte einfuhr, kam die Reihenfolge dahinter etwas durcheinander. Kurz gesagt: Gegen die EM war in der Primetime für alle kaum etwas zu holen, so profitierten letztliche jene Sender, die in der Daytime besonders punkteten. Das war etwa bei Sat.1 Gold der Fall, das mit 2,3 Prozent Tagesmarktanteil gar nicht so weit von sonst üblichen Werten entfernt war, aber beispielsweise mit ProSieben mit 1,8 Prozent Tagesmarktanteil gesamt hinter sich ließ. Der Best-Ager-Sender landete am Sonntag auf Platz sechs.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;