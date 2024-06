Krimis bleiben weiterhin das beste Rezept gegen die Fußball-Übermacht: Das Erste erreichte am Montagabend ab 20:15 Uhr im Schnitt 4,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Wiederholung des Films "Steirerstern", trotz EM-Konkurrenz reichte das für starke 17,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - und damit deutlich mehr, als Das Erste normalerweise mit seinem Regelprogramm am Montagabend erzielen würde. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 5,4 Prozent Marktanteil weniger rosig aussah, dürfte man da gut verkraften können. Der "Zürich-Krimi" hatte es danach allerdings schwerer und erreichte ab 21:45 Uhr im Schnitt 2,18 Millionen Personen und 9,3 Prozent Marktanteil.

In Mainz kann man sich gleich über beides freuen: Gute Quoten für die Fußball-Übertragung und gute Quoten für die Krimi-Alternative. ZDFneo zählte mit "Inspector Barnaby" ab 20:15 Uhr 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - und damit mehr als RTL mit der Übertragung des Spiels zwischen Spanien und Albanien. Der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,5 Prozent erzielt.

Eine zweite Barnaby-Folge kam ab 21:44 Uhr dann noch auf 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 4,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, nach 23:15 Uhr schoss der Marktanteil mit einem weiteren Barnaby-Film dann noch auf 8,2 Prozent nach oben. 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu. Die starke Primetime half dabei, dass sich ZDFneo mit einem Tagesmarktanteil von 4,2 Prozent beim Gesamtpublikum Platz 4 im Senderranking sichern konnte - vor Vox und Sat.1. ProSieben, Kabel Eins und RTLzwei sortierten sich beim Gesamtpublikum noch hinter RTLup ein.

ProSieben fuhr mit "9-1-1" beim jungen Publikum aber zum Start in den Abend noch halbwegs solide und erzielte ab 20:15 Uhr 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im weiteren Verlauf ging der Marktanteil dann auf 4,9 und 4,0 Prozent zurück, ehe "9-1-1: Lone Star" sich ab 23:15 Uhr wieder auf 6,3 Prozent steigern konnte. Die Reichweite von "9-1-1 Notruf L.A." schwankte zwischen 770.000 und 590.000 Personen.

Sat.1 erreichte ab 20:15 Uhr mit dem "Großen Lego-Geheimnis" nur 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf nur 3,1 Prozent, "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" lag danach sogar nur bei 2,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Bei RTLzwei starteten die "Geissens" zwar mit 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch wacker ind en Abend, mit dem Anpfiff bei der EM sanken dann aber auch dort die Marktanteile, sodass ab 22:15 Uhr nur noch 1,8 Prozent gemessen wurden. Kabel Eins lag mit den Filmen "Daredevil" und "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" bei 3,1 und 3,2 Prozent in der Altersgruppe 14-49.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;