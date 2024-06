Die Quoten im Nachmittagsprogramm sind mit Vorsicht zugenießen, vor allem wenn man aufs jüngere Publikum blickt: Die TV-Nutzung in der Altersgruppe 14-49 ist dort mittlerweile so niedrig, dass schon kleine Bewegungen in den gemessenen Reichweiten zu enormen Ausschlägen bei den Marktanteilen führen. Längst blickt man hier also eher auf Wochen- und Monatsschnitte, die solche Ausreißer relativieren. Doch bemerkenswert war trotzdem, wie gut die Werte am Montag für die Gerichtsshows von RTL ausfielen.

"Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" erreichte mit 17,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar den höchsten je gemessenen Wert für das Format. 0,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Zuvor hatte "Barbara Salesch - Das Strafgericht" sogar 17,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen können - hier lag der Rekord aber im vergangenen Jahr noch einen Prozentpunkt höher. 0,86 Millionen Personen sahen hier im Schnitt zu.

Wie gesagt: Am Nachmittag herrscht in Sachen Marktanteil inzwischen eine extreme Schwankungsbreite, doch auch wenn man den Monatsschnitt betrachtet, dann liegt Ulrich Wetzel im Juni mit im Schnitt 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf Rekordniveau - und zwar deutlich. Der bisherige Bestwert waren im September vergangenen Jahres 10,0 Prozent. Salesch kommt mit im Schnitt 9,7 Prozent aktuell auf den besten Monatswert seit Oktober.

Bemerkenswert war am Montag auch der große Erfolg, den Kabel Eins mit der Serie "Castle" hatte. Um kurz nach 10 Uhr erreichte die Serie einen erstaunlichen Marktanteil von 14,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Verlauf der weiteren Stunden ging es dann zwar langsam runter, doch bis kurz vor 15 Uhr blieben die Marktanteile weiterhin deutlich zweistellig, erst danach ging's langsam runter. Damit war Kabel Eins am Vormittag und Mittag deutlich erfolgreicher beim jungen Publikum als etwa ProSieben mit seinen Sitcoms oder Sat.1 mit "Auf Streife".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;