Nachdem die Gruppenphase bei der EM nun abgeschlossen ist, stand am Donnerstag erstmals seit fast zwei Wochen erstmals wieder kein Fußball auf dem Programm - was den Sendern ohne Übertragungsrechte die Möglichkeit gab, auch mal wieder zu punkten. Sehr gut genutz hat diese Gelegenheit beispielsweise Sat.1. Dort steigerte sich "Hast du Töne?" mit einem Marktanteil von 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf den bisherigen Bestwert, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 8,6 Prozent Marktanteil ebenfalls gut aus. Insgesamt sahen im Schnitt 990.000 Personen zu - nicht so viele wie beim Auftakt Ende Mai, aber wieder etwa 150.000 mehr als zwei Wochen zuvor.

Sat.1 lag damit beim jungen Publikum gleichauf mit Vox, wo der Film "The Da Vinci Code - Sakrileg" die gleiche Anzahl an 14- bis 49-Jährigen erreichte, der Marktanteil fiel für den Vox-Film aufgrund der längeren Laufzeit mit 9,9 Prozent sogar noch geringfügig höher aus. Insgesamt hatten hier 1,08 Millionen Menschen eingeschaltet. Die Primetime-Marktführung auch beim jungen Publikum ging aber trotzdem weder an Sat.1 noch an Vox, sondern an den "Bozen-Krimi", der im Ersten noch 40.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer mehr erreichte, der Marktanteil lag hier bei 9,9 Prozent. Beim Gesamtpublikum lag der Krimi mit einer Reichweite von 5,02 Millionen ohnehin vorn.

ProSieben nutzte die EM-Pause, um die im vergangenen Jahr bei Prime Video gelaufene Klima-Doku "Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show" nun erstmals im Free-TV zu zeigen. Die erste Folge blieb um 20:15 Uhr noch bei 7,2 Prozent Marktanteil hängen, die zweite Folge steigerte sich dann aber beim jungen Publikum auf ordentliche 8,1 Prozent. Die Gesamt-Reichweite war dennoch mit im Schnitt 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern für beide Folgen recht ernüchternd.

Richtig gut verlief der Abend unterdessen für Kabel Eins und RTLzwei. Bei Kabel Eins holte Peter Giesel mit "Achtung Abzocke" einen starken Marktanteil von 6,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das war der höchste Wert für das Format seit August vergangenen Jahres. 0,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. RTLzwei kam mit "Hartes Deutschland" auf 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite lag bei 0,45 Millionen.

