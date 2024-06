am 28.06.2024 - 09:51 Uhr

Am Donnerstagabend musste das "RTL EM-Studio" immerhin mal nicht gegen eine Fußball-Vorberichterstattung auf einem anderen Sender ran - doch am ersten fußballfreien Abend seit fast zwei Wochen wollten die meisten trotzdem vom Fußball mal nichts wissen. Die Marktanteile fielen zwar etwas höher aus als an den meisten vorherigen Tagen, mit 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen blieb man aber weit unter dem RTL-Normalniveau. Im Schnitt verfolgten nur 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung.

Während die anderen großen Privatsender die Fußball-Pause gut nutzten und teils sogar Rekorde einfahren konnten, tat sich RTL nicht nur mit dem "EM-Studio" keinen Gefallen, sondern auch mit der Ausstrahlung von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen". Für RTL+ mag die Sendung ein großer Erfolg sein, im linearen Programm von RTL hat sie offensichtlich nichts zu suchen. Die beiden Folgen erreichten Marktanteile von 3,8 und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es noch etwas schlechter aus. RTL erreichte um 21 Uhr damit nur 450.000 Personen, ab 22:56 Uhr sogar nur 230.000.

Angesichts dessen ist es schon ziemlich überraschend, dass RTL bei den 14- bis 49-Jährigen trotzdem noch die Tagesmarktführung einfahren konnte, allerdings mit einem für RTL-Verhältnisse mageren Marktanteil von 8,0 Prozent. Zu verdanken ist das maßgeblich den Magazinen und News: "RTL aktuell" war mit 21,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen äußerst erfolgreich, "Punkt 12" lag mittags bei 15,8 Prozent, auch am Morgen lief es mit 17,3 Prozent Marktanteil für "Punkt 7" schon richtig gut.

Beim Gesamtpublikum ging die Tagesmarktführung ans ZDF, obwohl man um 20:15 Uhr mit den "Bergrettern" (3,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer) deutlich hinter dem "Bozen-Krimi" im Ersten lag (5,02 Millionen). Übermächtig war das ZDF vor allem im Nachmittagsprogramm, wo "Bares für Rares" mit 2,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern herausragende 27,9 Prozent Marktanteil erzielte, die "Rosenheim-Cops" kamen danach sogar auf 28,7 Prozent und auch "Die Küchenschlacht" hielt sich mit 21,3 Prozent Marktanteil sehr gut. Das Erste erreichte mit "Der Winzerkönig" hingegen nur rund 6 Prozent Marktanteil, ab 15:27 Uhr lag "Für immer 30" sogar nur bei 4,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;