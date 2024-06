Das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat am Samstag 86,3 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen generiert. Für die Konkurrenz blieb somit kaum etwas übrig – und somit war schon der erfolgreich, der eine Eins vor dem Komma stehen hatte. Etwa RTLzwei, das mit dem Film "In guten wie in schweren Tagen" auf 1,0 Prozent kam – wohl auch, weil dieser erst nach Mitternacht zu Ende war. Immerhin zog der Sender mit dem Streifen aber an eigentlich viel größeren Sendern vorbei. Bei RTL kam eine "Take Me Out XXL"-Wiederholung etwa nicht über 0,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen hinaus.

ProSieben zeigte ab 20:15 Uhr "Wer stiehlt mir die Show?", erntete mit der alten Ausgabe aber gerade einmal 0,6 Prozent Marktanteil. In Sat.1 gab es zur besten Sendezeit den Spielfilm "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" zu sehen, der auf 0,9 Prozent Marktanteil kam. 0,26 Millionen Menschen schauten zu, bei ProSieben waren es zur Primetime 0,14 Millionen, die RTL-Dating-Show kam auf 0,23 Millionen. Vox kam mit der Komödie "Pitch Perfect 2" auf 1,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe.



Im Ersten sicherte sich eine 20:15-Uhr-Wiederholung von "Donna Leon" noch 1,4 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren, eine weitere im Anschluss gesendete Folge fiel dann aber auf 0,4 Prozent. Die beiden 90-Minüter erreichten insgesamt 2,65 und 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei Kabel Eins sanken die Quoten zwischenzeitlich sogar auf nur 0,2 Prozent bei den Jüngeren. Diesen Wert erzielte die Serie "Clarice Starling" nach 22:15 Uhr – um 20:15 Uhr hatte die Serie noch 1,2 Prozent erreicht.

Mit Blick auf die klassische Zielgruppe war für viele große Sender am Samstag nix zu holen. Sat.1 etwa kam nicht über 1,4 Prozent Tagesmarktanteil hinaus – und lag damit sogar ein Zehntel hinter ZDFneo. RTLzwei sicherte sich 1,5 Prozent, ProSieben kam auf 2,0 Prozent. Besser lief es für Kabel Eins mit 2,3 Prozent und auch für Vox mit 3,4 Prozent. Bei Vox machte sich die Morgenschiene bezahlt – "Criminal Intent" holte hier teils über 20 Prozent bei den Jüngeren. Kabel Eins erreichte nachmittags zeitweise zweistellige Quoten mit alten "Castle"-Folgen.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;