Hohe Quoten waren für die Privatsender am Sonntagabend angesichts der quotenstarken EM-Achtelfinals bei ARD und ZDF nicht zu holen. Man musste also schon mit wenig zufrieden sein. Zu jenen Sendern, die sich noch am besten schlugen, gehörte unter anderem Vox, wo man mit einer Wiederholung von "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer zwar insgesamt nur 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, dafür aber in der Zielgruppe auf immerhin 4,1 Prozent Marktanteil kam.

Bei ProSieben brachte es der Spielfilm "X-Men: Apocalpyse" zunächst auf 3,7 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Vor allem am späten Abend drehte der Sender aber noch einmal auf: Mit der Wiederholung von "Le Mans 66 - Gegen jede Chance" trieb ProSieben den Marktanteil nach 23 Uhr auf überzeugende 8,0 Prozent, betrieb somit also noch etwas Schadensbegrenzung.

Mit einem Tagesmarktanteil von jeweils 4,4 Prozent lagen ProSieben und Vox am Sonntag in der klassischen Zielgruppe übrigens gleichauf - und nur hauchdünn hinter RTL, das nur deshalb auf 4,5 Prozent kam, weil tagsüber die "Versicherungsdetektive" den Marktanteil zeitweise auf mehr als elf Prozent trieben. Deutlich das Nachsehen hatte Sat.1, für das am Sonntag nur ein Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent drin war. Größter Lichtblick war hier "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" mit 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Vorabend. In der Primetime blieben die Filme "Head Full of Honey" und "Happy Burnout" mit Marktanteilen von 1,6 und 2,4 Prozent hingegen ziemlich schwach.

Nichts zu holen gab's zudem für den Bollywood-Streifen "Leben und denke nicht an Morgen", der bei RTLzwei mit nur 1,6 Prozent Marktanteil baden ging. Schlusslicht unter den Vollprogrammen war jedoch Kabel Eins, wo "Yes, we camp!" mit nur 1,0 Prozent versagte und damit noch hinter "Criminal Minds" in Sat.1 Gold landete. Rapide bergab ging's am Sonntagabend aber auch für das ZDF: Wo kurz zuvor noch mehr als 13 Millionen das EM-Spiel zwischen England und der Slowakei sahen, blieben um 21:00 Uhr nur 2,46 Millionen Menschen für "Rosamunde Pilcher" dran. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag man mit einem Marktanteil von 3,9 Prozent aber zumindest noch auf Augenhöhe mit Vox und ProSieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;