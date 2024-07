Wie viele Menschen das EM-Achtelfinale zwischen der Türkei und Österreich am Dienstagabend genau gesehen haben, ist unklar. Die Begegnung war exklusiv bei MagentaTV zu sehen bzw. kurz nach Anpfiff dann auch bei Youtube (DWDL.de berichtete). So viele wie bei ARD und ZDF in den vergangenen Tagen waren es aber wohl nicht, weshalb auch die Privatsender in der Primetime höhere Reichweiten als zuletzt verzeichneten.

Das "RTL EM-Studio" etwa profitierte massiv vom Fehlen der ARD/ZDF-Vorberichterstattung auf das 21-Uhr-Spiel. 1,28 Million Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete die von Jan Köppen moderierte Sendung, es war die drittbeste Reichweite für das Format und erst das vierte Mal überhaupt, dass das "EM-Studio" die Marke von 1 Million überspringen konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb das Format trotzdem bei überschaubaren 6,3 Prozent Marktanteil hängen.

Später hatte RTL dann mit alten "Alarm für Cobra 11"-Folgen Probleme. Nur 5,0 und 3,1 Prozent Marktanteil erreichte man mit zwei Wiederholungen. In Sat.1 verzeichnete eine alte "Navy CIS"-Folge zu Beginn der Primetime noch 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Hawaii-Ableger der Serie kam danach auf eine etwas niedrigere Reichweite. Mit 4,7 und 4,0 Prozent Marktanteil war der Erfolg auch hier überschaubar. Zwei neue Folgen von "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" lagen später noch bei 3,7 und 4,6 Prozent.

Angesichts der Umstände recht gut lief es für ProSieben, das eine Wiederholung von "Joko & Klaas gegen ProSieben" ins Quotenrennen schickte. Insgesamt sahen zwar nur 560.000 Menschen zu, davon waren aber immerhin 350.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 7,3 Prozent. Vor einer Woche sah es noch deutlich schlechter aus, da sahen nur 290.000 Menschen insgesamt zu und der Marktanteil betrug 2,6 Prozent. Damals übertrug das ZDF am Abend ein EM-Spiel.

Gut verlief der Abend für Kabel Eins: "Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)" erreichte ab 20:15 Uhr im Schnitt 520.000 Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,5 Prozent. Noch besser lief es für Vox, wo "Hot oder Schrott - Die Allestester" auf 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 6,3 Prozent Marktanteil kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;