am 06.07.2024 - 08:48 Uhr

Fast viereinhalb Stunden lang und somit deutlich länger als zunächst geplant, berichtete Das Erste am Freitag aus Stuttgart, wo um 18 Uhr das UEFA Euro 2024-Viertelfinalspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Spanien angepfiffen wurde. Ein Spiel, das nicht wenige zuvor als vorgezogenes Finale bezeichneten – und zumindest vom Spielverlauf her recht bekamen. Nach 90 Minuten stand es Remis, erst in der Verlängerung entschied Spanien das Match für sich. Deutschland gegen Spanien war somit die meistgesehene Fernsehsendung seit Langem und obendrein auch das quotenstärkste Programm seit vielen Jahren.

