RTL hat am Samstag die beste Reichweite seit vielen Jahren eingefahren. Ähnlich hoch war das Interesse an einem Programm des Kölner Fernsehsenders als Eintracht Frankfurt die Fußball Europa League gewann. Damals schafften die Bilder den Sprung auf mehr als zehn Millionen Fans aber nicht ganz. Am Samstag nun zeigte der Kanal ab 21 Uhr das UEFA Euro 2024-Viertelfinale zwischen den Niederlanden und der Türkei. In der ersten Hälfte schauten 10,09 Millionen Fans zu, nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Übertragung auf durchschnittlich 10,61 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;