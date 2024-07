Die vorerst letzte Folge von "Hast du Töne?" hat Sat.1 am Donnerstagabend ausgestrahlt und damit die bis dato besten Quoten eingefahren. Die Primetime-Unterhaltungsshow kam erstmals in dieser Staffel auf zweistellige Marktanteile bei den klassisch Umworbenen. Konkret wurden nach 20:15 Uhr im Schnitt 10,8 Prozent Marktanteil gemessen. 1,05 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu, was zugleich der zweitbeste Wert der sechsteiligen Runde war. Diese bescherte Sat.1 im Schnitt um die achteinhalb Prozent Marktanteil bei den Jüngeren und war somit erfolgreicher als jüngste Donnerstags-Formate wie "The Floor" und "Das große Allgemeinwissensquiz", die ihre Staffeln jeweils mit etwas weniger als acht Prozent abgeschlossen hatten.

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Für Sat.1 war's also ein guter Donnerstag – mit 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es dennoch nur für Rang fünf im Tagesmarktanteilsranking. Ganz vorne landete RTL – und das, obwohl es in der Primetime viel Luft nach oben gab. Neun Prozent Tagesmarktanteil sicherten sich die Kölner, die um 20:15 Uhr mit einem weiteren "RTL EM Studio" bei knapp sechs Prozent in der Zielgruppe landeten. Immerhin: Der Wechsel um 21 Uhr machte sich ein kleines bisschen bezahlt. Anstelle von "Prominent getrennt", das sieben Tage zuvor zu dieser Zeit nur etwas mehr als drei Prozent einfuhr, kam eine alte "Chartshow" nun auf 5,7 Prozent. Etwas mehr als eine halbe Million Menschen schauten zu.



Dennoch sah RTL die Rücklichter von Kabel Eins. Dort drehte auch in dieser Woche "Achtung Abzocke" mächtig auf. Sieben Tage zuvor kratzte das Programm gar an der 10-Prozent-Marke, nun wurden starke 9,1 Prozent erreicht. Die gemessene Reichweite lag nun zum zweiten Mal in Folge bei 870.000 zusehenden Personen. Das nachfolgende "K1 Magazin" blieb mit fünfeinhalb Prozent bei den Umworbenen ebenfalls erfolgreich.

