Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von acht Prozent (14-49) wusste Vox durchaus zu glänzen. Der Sender wurde somit Dritter hinter dem um drei Zehntel besseren ZDF und hinter RTL mit neun Prozent, aber deutlich vor Sat.1 mit 7,2 Prozent und noch klarer vor ProSieben mit 5,4 Prozent. So funktionierten bei Vox beide Donnerstags-Movies richtig gut. Mit 8,1 Prozent eröffnete "Inferno" das Abendprogramm, "Rambo III" schloss sich ab 22:49 Uhr mit 9,3 Prozent an. 1,07 und 0,6 Millionen Personen schauten durchschnittlich zu.

Marktanteils-Trend: Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre



Gut geschlagen hat sich am Abend auch RTLzwei, das mit "Hartes Deutschland" auf 5,2 Prozent in der Zielgruppe kam. Die verbliebene Vorabend-Soap "Berlin – Tag & Nacht" kam am Donnerstag bei den Jüngeren gar auf 5,9 Prozent – und lag damit klar über dem aktuellen Jahresmittelwert von 4,2 Prozent. Zeitgleich sicherte sich übrigens auch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bei RTL (Start: 19:40 Uhr) die beste Quote seit mehr als einem Monat. Die Soap rund um den Kolle Kiez erreichte 16,2 Prozent bei den Jüngeren.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;