Zumindest bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern ist der Start der neuen Oliver-Kalkofe-Show im Ersten geglückt. Am Donnerstag ab kurz vor 23 Uhr kam "Faking Bad" auf tolle 8,9 Prozent Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 49 Jahren. Insgesamt schauten im Schnitt 1,09 Millionen Menschen zu. Ähnliche Quoten sicherte sich danach, also ab 23:40 Uhr, auch eine weitere Folge von "Inas Nacht". Auch hier fallen insbesondere die Ergebnisse bei den Jüngeren auf, weil sie klar über Senderschnitt liegen. "Inas Nacht" erreichte 9,1 Prozent Marktanteil (gesamt: 8,4%). Somit landete Das Erste am späteren Donnerstagabend auch vor dem ZDF, das mit "Maybrit Illner" und "Markus Lanz" 7,7 und 7,5 Prozent einfuhr. Insgesamt jedoch hatten die Talks die Nase vorn. 2,73 Millionen sahen die Debatte bei Illner, 1,76 Millionen blieben bei Lanz dran.

Der Tagessieg am Donnerstag ging, das ist nicht überraschend, an einen alten ARD-Krimi. Im Ersten sicherte sich "Der Kroatien-Krimi: Vor Mitternacht" im Schnitt 4,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was für sehr gute 20,4 Prozent Marktanteil reichte. Bei den Jüngeren wurden tolle 9,6 Prozent ermittelt. Zeitgleich holte das ZDF mit einer "Bergretter"-Wiederholung im Schnitt 3,65 Millionen zusehende Personen vor die Geräte (18,1%). Bei den Jüngeren wurden 7,2 Prozent eingefahren.



Sehr gefragt waren am Donnerstag zudem öffentlich-rechtliche Nachrichtenprogramme. Drei davon schafften es unter die fünf meistgesehenen Sendungen des Tages. Da wäre natürlich die "Tagesschau" zu nennen, die allein im Ersten auf 3,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 20 und 20:15 Uhr kam. 20,9 Prozent stehen insgesamt zu Buche. Aber auch das "heute journal" mit 3,6 Millionen und die "heute"-Sendung um 19 Uhr mit rund 2,8 Millionen waren gefragt.

Im Ersten sorgte zudem die Tour de France am Nachmittag für Zufriedenheit. Die um 14:20 Uhr gestartete Übertragung brachte bei den Jüngeren zweistellige Werte ein. Im Schnitt schauten 10,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, insgesamt belief sich die durchschnittliche Sehbeteiligung auf rund 770.000.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;