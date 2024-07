Schon seit mehr als zehn Jahren ist "heute-show History" als Rubrik ein immer wiederkehrender Bestandteil der "heute-show" mit Oliver Welke. Rund um den Jahreswechsel war zuletzt bereits eine eigenständige Ausgabe zu sehen, damals aber noch am Programmrand. Nun hat das ZDF das Format auf den regulären Sendeplatz der "heute-show" gesetzt - und das Ergebnis ist durchaus zweischneidig.

1,89 Millionen Menschen sahen sich "heute-show History" mit Valerie Niehaus ab 22:30 Uhr an, das entsprach nur 11,6 Prozent Marktanteil. Die regulären Ausgaben der Satire-Sendung und auch die Spezials mit Lutz van der Horst und Fabian Köster liefen zuletzt teils deutlich besser. Dafür wurden auch beim jungen Publikum gute 10,0 Prozent gemessen, damit lag Niehaus recht deutlich über dem Senderschnitt. "Der ZDF Comedy Sommer" erreichte danach immerhin noch 8,2 Prozent, hier sahen 1,24 Millionen zu.

Sehr schwer tat sich am späten Abend unterdessen Das Erste mit seinem Sommerkino. Der mit mehreren Oscars ausgezeichnete Film "Everything Everywhere All at Once" kam beim Sender ab 22:20 Uhr nur auf 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 5,3 (insgesamt) und 5,8 Prozent (14-49). Mit der "Eifelpraxis" waren zu Beginn der Primetime noch 2,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 13,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. Auch die "Tagesthemen" holten dazwischen noch 12,5 Prozent beim Publikum ab drei Jahren.

Der Tagessieg ging unterdessen an das ZDF: "Die Chefin" unterhielt zur besten Sendezeit 4,49 Millionen Menschen, damit waren 20,8 Prozent Marktanteil drin. "Letzte Spur Berlin" kam danach immerhin noch auf 3,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 17,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;