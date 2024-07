Es war ca. 1:45 Uhr, als feststand, dass Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi "Schlag den Star" gewonnen haben. Im Kampf der Ehepaare traten sie am Samstagabend zur besten Sendezeit gegen Annemarie und Wayne Carpendale an. Den Quoten hat dieses Duell gut getan: Mit 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren war es die erfolgreichste Sendung des Tages, der Marktanteil lag bei sehr starken 18,4 Prozent. Es war der höchste Marktanteil für die Sendung seit September 2022.

Insgesamt sahen sich 1,21 Millionen Menschen die neueste "Schlag den Star"-Ausgabe an. Als Moderator Matthias Opdenhövel vor rund eineinhalb Monaten zur Show zurückkehrte und ausnahmsweise eine Ausgabe am Sonntag moderierte, sahen deutlich weniger als eine Million Menschen zu. 2023 war die Reichweite aber auch oft schön höher als am vergangenen Samstag.

Neben ProSieben konnten noch eine Reihe anderer Sender in der Primetime punkten. Sat.1 etwa holte mit dem Film "Ron läuft schief" sehr gute 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, 830.000 Menschen sahen zu. Und auch RTLzwei wusste zu überzeugen: "Hot Fuzz" erreichte angesichts von 650.000 Gesamtzuschauern 6,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Mit "Hangover 3" in Sat.1 und "Shaun of the Dead" bei RTLzwei waren später noch 6,0 und 8,1 Prozent drin - da war der Privatsender aus Grünwald also plötzlich stärker als die Konkurrenz aus Unterföhring.

Während ProSieben dank der starken "Schlag den Star"-Ausgabe den Samstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,3 Prozent souverän gewann, musste sich Sat.1 mit nur 5,7 Prozent begnügen. Damit landete man nur knapp vor RTLzwei (5,5 Prozent). Zurückzuführen ist das auf eine lange Durststrecke in der Daytime: Bis auf "Newstime" kam keine Sendung auf einen zweistelligen Marktanteil - im Gegenteil. Fünf Wiederholungen von "Drei Teller für Lafer" erreichten teils nur 2,6 Prozent und auch das "1% Quiz" erzielte am Vorabend über eine weite Strecke hinweg nur 5,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;