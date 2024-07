Der Schuss auf Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania sorgte am Sonntag für zahlreiche Sondersendungen im deutschen Fernsehen. Die meisten Leute informierten sich dabei erwartungsgemäß im Ersten, das zwischen die 20-Uhr-Ausgabe der "Tagesschau" und die Vorberichterstattung zum EM-Finale noch einen "Brennpunkt" eingeschoben hat. Den verfolgten im Ersten im Schnitt 7,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 30,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar 37,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Die "Tagesschau" selbst hatte im Ersten zuvor 6,45 Millionen Menschen erreicht - was sogar etwas weniger waren als eine Woche zuvor.

In direkter Konkurrenz zum "Brennpunkt" hatten auch RTL und ProSiebenSat.1 eigene Sondersendungen an den Start gebracht. Das "RTL aktuell Spezial" zählte um 20:15 Uhr im Schnitt 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte Marktanteile von 4,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSiebenSat.1, das in Sachen News RTL in der Regel nicht das Wasser reichen kann, gelang im Vergleich dazu durchaus ein Achtungserfolg: Die Sonderausgabe der "Newstime" wurde um 20:15 Uhr parallel auf Sat.1 und ProSieben gezeigt. In Sat.1 sahen 0,86 Millionen Personen zu, bei ProSieben 0,62 Millionen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam Sat.1 auf 5,5 Prozent Marktanteil, ProSieben auf 4,2 Prozent.

Das "ZDFspezial", das bereits um 19:13 Uhr im Anschluss an die "heute"-Nachrichten auf Sendung ging, also früher dran war, erreichte 3,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 18,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit wurde ide Reichweite der vorausgehenden "heute"-Sendung noch um 180.000 gesteigert. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 0,28 Millionen unterdessen unter dem des "RTL aktuell Spezial" um 20:15 Uhr und gleichauf mit der Sonderausgabe der "Newstime" in Sat.1. Rechnet man beide Sender Sat.1 und ProSieben zusammen, lag die Reichweite mit 0,5 Millionen 14- bis 49-Jährigen sogar erheblich höher. Noch ein paar mehr 14- bis 49-Jährige hatte aber RTL mit seiner regulären Ausgabe von "RTL aktuell" ab 18:45 Uhr erreicht (0,54 Millionen). Insgesamt kam die Hauptnachrichtensendung von RTL auf 2,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und Marktanteile von 16,5 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 17,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Nachrichtensender ntv und Welt zeigten bereits ab den frühen Morgenstunden und den ganzen Tab über eine aktuelle Berichterstattung zum versuchten Attentat auf Donald Trump. Überraschenderweise schaffte es weder ntv noch Welt unter die Top 20 der meistgesehenen Sender am Sonntag nach Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum. Vor allem in den Morgenstunden erreichten die Sender aber zumindest kurzzeitig starke Quoten. ntv erzielte zwischen 7 und 7:30 Uhr beispielsweise fast 5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,13 Millionen zu diesem Zeitpunkt aber natürlich trotzdem noch auf überschaubarem Niveau. Welt erreichte um 9 Uhr 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und zeitweise über 3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;