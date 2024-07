am 16.07.2024 - 08:38 Uhr

Im Rahmen der Sommerkino-Reihe hat Das Erste am Montagabend die Komödie "Contra" von Sönke Wortmann ausgestrahlt. 4,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu, damit lag der Film nur knapp hinter dem Krimi "Düstersee" im ZDF, der es auf eine Reichweite in Höhe von 4,07 Millionen brachte. Während Das Erste 18,8 Prozent Marktanteil verzeichnete, waren es beim ZDF nur unwesentlich bessere 18,9 Prozent.

Deutlicher war die Sache beim jungen Publikum: Bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Komödie, in der unter anderem Christoph Maria Herbst und Nilam Farooq zu sehen sind, 20,8 Prozent Marktanteil. 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse bedeuteten den unangefochtenen Tagessieg. "Düstersee" erreichte beim jungen Publikum dagegen nur 3,1 Prozent.

Und es ist längst nicht so, als sei der Erfolg nach dem Sommerkino verschwunden. Die "Tagesthemen" erreichten noch 15,1 (insgesamt) und 14,3 Prozent Marktanteil (14-49). Und auch die anschließende Doku über Angela Merkel wusste zu überzeugen: 1,91 Millionen Menschen sahen sich den 90-minütigen Zusammenschnitt von "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" (Hier geht's zur TV-Kritik) an, das führte sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum zu sehr guten 14,9 bzw. 14,4 Prozent.

Nach einem starken "heute journal" verzeichnete später auch noch der Thriller "Showdown in den Bergen" im ZDF gute Quoten - allerdings nur beim Gesamtpublikum. Bei den Jüngeren war das ZDF dafür nachmittags extrem erfolgreich: "Die Küchenschlacht" lag in der Altersklasse 14-49 bei 16,3 Prozent - das ist einer der besten Werte in der Geschichte des Formats. "Bares für Rares" erzielte 15,7 Prozent.

Tagesmarktführer beim Gesamtpublikum wurde am Montag einmal mehr das ZDF mit 15,4 Prozent Marktanteil, Das Erste landete angesichts von 12,9 Prozent auf Platz zwei. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte es Das Erste dank der starken Performance am Abend auf sehr gute 11,0 Prozent - besser lief es nur für RTL (11,6 Prozent).

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;