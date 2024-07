Schon im vergangenen Jahr ist "Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden" kein Quoten-Überflieger gewesen. Bei der Rückkehr jetzt hat sich das nicht geändert: Mit einer Reichweite in Höhe von 620.000 sah es sogar so schlecht aus wie überhaupt noch nie. Das dürfte aber auch mit dem Start im Hochsommer zu tun haben, 2023 lief die Reihe im Herbst und erzielte dementsprechend etwas höhere Zahlen. Mit den nun erzielten 5,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man in Unterföhring allerdings nicht zufrieden sein.

Im weiteren Verlauf des Abends fiel Sat.1 sogar noch unter die 5-Prozent-Marke. Und auch die "Landarztpraxis" erzielte am Vorabend nur sehr überschaubare 3,9 Prozent, unterhielt dafür aber immerhin insgesamt 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - also noch etwas mehr als die "Notfallhelden" auf dem vermeintlich prominenteren Sendeplatz.

Es gibt für Sat.1 aber auch gute Nachrichten: Nach dem Aus der Kochshows mit Johann Lafer und Alexander Kumptner hat sich die Lage auf den Sendeplätzen um 15 und 16 Uhr schlagartig verbessert. Zwei Ausgaben von "Auf Streife" erreichten hier im Schnitt 530.000 und 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind keine überragenden Reichweiten, aber mehr als "Das Schnäppchen-Menü" und "Drei Teller für Lafer" in den vergangenen Wochen zu Spitzenzeiten geholt haben. Mit zunächst 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es sogar ziemlich gut, später waren aber nur noch 5,7 Prozent drin. In der 13-Uhr-Stunde war "Auf Streife - Die Spezialisten" noch zu 10,4 Prozent gut.

Bei ProSieben haben die US-Serien nach ihrem soliden Start in der Vorwoche jetzt teils deutlich verloren. "Grey’s Anatomy" stellte zur besten Sendezeit mit nur noch 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Negativ-Rekord auf, der Marktanteil lag bei nur noch 5,8 Prozent - nach 8,0 Prozent in der Vorwoche. "Seattle Firefighters", "9-1-1 Notruf L.A." und "9-1-1 Lone Star" kamen später auf nur etwas mehr als 6 Prozent. Ziemlich gut lief es dagegen für Kabel Eins, das mit dem Film "The Transporter" in der Primetime 6,8 Prozent Marktanteil erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;