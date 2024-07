Schon die erste Staffel von "Raue - Der Restaurantretter" war für RTL ein sehr zweischneidiges Schwert. In der Spitze sahen zwar mehr als eineinhalb Millionen Menschen zu und der Marktanteil lag im zweistelligen Bereich, teilweise sah es mit 6,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe auch ziemlich schlecht aus. Am Dienstag ist beim Sender nun die zweite Staffel gestartet - ein Erfolg war das aber nicht.

Nur 1,07 Millionen Menschen sahen sich an, wie Tim Raue ein in die Not geratenes Restaurant unterstützte. Das war die niedrigste Reichweite, die das Formal jemals eingefahren hat. Staffel eins lief im vergangenen Jahr aber auch noch im April - und nicht wie jetzt im Hochsommer, der traditionell eher reichweitenarm ist. Und trotzdem: Mit den erzielten 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kann man in Köln nicht zufrieden sein.

Am späten Abend hellte sich die Lage für RTL dann etwas auf: "RTL Direkt" informierte noch mehr als eine Million Menschen und kam so auf 9,1 Prozent Marktanteil. "Extra" steigerte sich schließlich auf 11,3 Prozent und das "Nachtjournal" erreichte sogar richtig gute 15,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ziemlich gut lief es in der Primetime für RTLzwei, wo "Hartz Rot Gold" 6,6 Prozent Marktanteil verzeichnete, eine weitere Ausgabe erzielte danach 5,3 Prozent. Beim Sender kann man damit sehr zufrieden sein, schließlich hat es sich bei beiden Folgen um Wiederholungen gehandelt. ProSieben schickte derweil eine Rankingshow auf Sendung, "Darüber staunt die Welt - Die abgedrehtesten Feier-Fauxpas" brachte es immerhin auf 7,9 Prozent - 630.000 Menschen sahen zu.

