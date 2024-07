am 17.07.2024 - 09:02 Uhr

Mit im Schnitt rund 6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist die erste Staffel der US-Serie "And Just Like That…" 2022 kein überragender Erfolg, aber auch kein Flop gewesen. Zum Start sah es damals noch deutlich besser aus, hintenraus ging der Serie aber ein wenig die Puste aus. Das dürfte wohl auch zur Entscheidung beigetragen haben, die zweite Staffel jetzt im Hochsommer zu platzieren. Zum Auftakt gab es nun gleich drei Episoden hintereinander zu sehen.

Mit Reichweiten zwischen 500.000 und 420.000 lief es insgesamt eher mäßig, weniger Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete die Serie nie. Das dürfte aber wesentlich mit dem Sendeplatz zusammenhängen, 2022 war "And Just Like That…" noch im Herbst zu sehen. Dafür stimmten bei der Rückkehr die Marktanteile: Zwei Folgen schafften knapp eine 7 vor dem Komma, eine weitere lag bei 6,6 Prozent. Damit konnte man den Schnitt aus Staffel eins recht deutlich übertreffen.

Der Konkurrenz von Kabel Eins konnte man damit aber nicht das Wasser reichen. Die Komödie "Urlaubsreif" erreichte dort durchschnittlich 950.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entsprach das starken 8,9 Prozent. Nach "In aller Freundschaft" und dem Fußballspiel im Ersten war Kabel Eins damit am Dienstag der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum nach 20:15 Uhr. "Mädelstrip" erreichte später ebenfalls noch gute 5,7 Prozent.

Ziemlich schlecht sah es dagegen für Sat.1 mit US-Fiction aus: "Navy CIS" und "Navy CIS: Hawaii" blieben bei 3,0 und 3,5 Prozent hängen. Neue Folgen von "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" machten ihre Sache danach mit 4,7 und 4,6 Prozent nur etwas besser. Sat.1 blieb so bei einem ziemlich mageren Tagesmarktanteil in Höhe von 5,7 Prozent hängen - noch hinter Vox (5,8 Prozent) und knapp vor Kabel Eins (5,3 Prozent).

