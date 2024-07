am 17.07.2024 - 09:24 Uhr

Das Erste hat am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,7 Prozent beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren eingefahren. Damit war man hinter RTL der erfolgreichste Sender. Die Basis für diesen Erfolg war ziemlich breit: Bereits ab kurz nach 14 Uhr erreichte man mit der rund dreieinhalbstündigen Tour-de-France-Übertragung sehr gute 11,7 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Insgesamt sorgten 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 9,6 Prozent.

Ab 19 Uhr war beim Sender auch noch das EM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen zu sehen, das diese mit 4:0 souverän gewannen. 2,96 Millionen Menschen sahen die gelungene Generalprobe vor Olympia, das entsprach insgesamt 15,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls sehr gute 12,7 Prozent gemessen. Zwischen den beiden Sport-Übertragungen erreichte "Gefragt - Gejagt" 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 17,2 (insgesamt) und 9,8 Prozent Marktanteil (14-49).

Wegen der Fußballpartie begann das reguläre Primetime-Programm erst um kurz nach 21 Uhr. 3,44 Millionen Menschen sahen sich dann "In aller Freundschaft" an, das entsprach sehr guten 16,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - und auch die Serie erreichte beim jungen Publikum ziemlich gute 9,0 Prozent.

Ein kleiner Wermutstropfen: Die wegen des Fußballspiels auf 19:49 Uhr vorgezogene "Tagesschau" kam nur auf 2,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - es ist die bislang niedrigste Reichweite des Jahres. Mehr noch: Die letzte Haupt-Ausgabe der "Tagesschau", die weniger Menschen im Ersten erreichte, lief 2021. Mit jeweils mehr als 14 Prozent Marktanteil in beiden wichtigen Zuschauergruppen kann man aber natürlich trotzdem zufrieden sein. Zu den 2,74 Millionen kommen wie immer noch die hinzu, die die Sendung in den Dritten gesehen haben. Die tatsächliche Reichweite liegt also noch im einiges höher.

Alleine im WDR Fernsehen sahen sich zusätzlich 1,30 Millionen Menschen die "Tagesschau" an - hier übrigens regulär ab 20 Uhr. Damit waren bundesweit starke 6,3 Prozent Marktanteil drin, beim jungen Publikum immerhin 4,3 Prozent. Mit einer "Tatort"-Wiederholung erzielte der WDR später noch 5,1 Prozent im Gesamtmarkt, hier lag die Reichweite noch knapp über der Million-Marke.

Das ZDF setzte zur besten Sendezeit auf einen Film im Rahmen der Reihe "ZDFroyal". 2,98 Millionen Menschen sahen schließlich "Prinzessin Kate und das Drama der Windsors", damit übertraf die Doku den Schnitt auf diesem Sendeplatz, mit 13,9 Prozent Marktanteil lief es gut. "Frontal" fiel dann aber schnell auf etwas unter 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil ging auf 9,2 Prozent zurück. Das "heute journal" war angesichts von 3,24 Millionen Personen, die eingeschaltet hatten, das erfolgreichste ZDF-Format am Dienstag. Hier wurden wieder deutlich bessere 16,3 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;