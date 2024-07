Unter dem Titel "Aktenzeichen XY... Vermisst" widmete sich Rudi Cerne am Mittwochabend ausschließlich Vermisstenfällen. Auch damit erklomm der ZDF-Klassiker den Spitzenplatz sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen, die Sendung sprach aber deutlich weniger Publikum an als normale "XY"-Ausgaben. So schauten am Mittwochabend im Schnitt 4,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das waren rund 1,3 Millionen weniger als vor zwei Wochen bei einer regulären Ausgabe. Der Marktanteil belief sich trotzdem auf sehr gute 19,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 17,9 Prozent Marktanteil wieder sehr gut aus, auch hier war "XY" der Tagessieg nicht zu nehmen.

Das Erste hatte mit seinem "Sommerkino" zwar das Nachsehen, trotzdem kann man auch dort zufrieden sein. "Monsieur Claude und sein großes Fest" lockte 3,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf gute 14,1 Prozent hievte. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es mit 9,0 Prozent Marktanteil ebenfalls für einen Wert klar über dem Senderschnitt.

Die größte Überraschung gelang am Mittwochabend aber 3sat, das um 20:15 Uhr den Krimi "Die Toten vom Bodensee - Die vierte Frau" von 2018 wiederholte und damit 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Das reichte für einen Marktanteil von 8,2 Prozent beim Gesamtpublikum und einen Platz in den Top 20 der meistgesehenen Sendungen des Tages. Auch der Tagesmarktanteil von 3sat lag mit 2,6 Prozent auf einem sehr hohen Niveau, der Sender schob sich damit bis auf Platz 8 nach vorne und lag klar vor ProSieben und RTLzwei.

ZDFneo brachte es gar auf einen Tagesmarktanteil von 4,0 Prozent beim Gesamtpublikum und platzierte sich damit zwischen Vox und Kabel Eins. Auch hier half die Wiederholung alter Krimiware: "Friesland - Gegenströmung" erzielte ab 21:45 Uhr mit im Schnitt 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stolze 8,8 Prozent Marktanteil. Zuvor erzielte "Wilsberg: Tod im Supermarkt" mit einer Reichweite von 1,06 Millionen Personen einen Marktanteil von 4,9 Prozent.

