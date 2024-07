Die schönen Quoten der Sat.1-Premiere vor acht Tagen hat die Show "Murmel Mania" zunächst nicht halten können. 2,7 Prozentpunkte gingen nun gegenüber dem Debüt beim Sender verloren. Heißt: Aus 10,6 Prozent am 12. Juli wurden an diesem Freitag nun nur noch 7,9 Prozent. Die Reichweite, die im Schnitt gemessen wurden, sank von vormals knapp 1,6 auf nun 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit Blick auf die Quote musste Sat.1 eine alte "Chartshow" von RTL vorbeiziehen lassen: Das von Oliver Geissen moderierte Format landete bei im Schnitt 9,1 Prozent, was für den Kölner Sender allerdings kein Erfolg ist. Bis 23:50 Uhr gesendet, sahen im Schnitt 1,06 Millionen Menschen die Musikshow.

In Sat.1 tat sich am späteren Abend "Mein Mann kann" richtig schwer. Um 22:20 Uhr gestartet, brachte die Sendung nur 4,3 Prozent Marktanteil zustande – zu wenig natürlich für die Ansprüche des Kanals. Die ohnehin schon geringen Chancen auf eine Fortsetzung der Spielshow sind mit diesen Werten sicherlich nochmals geschrumpft.



Steigende Quoten hat Sat.1 in der zurückliegenden Woche derweil auf den Sendeplätzen um 15 und 16 Uhr verbucht. Dort hatte man auf die Ausstrahlung der Kochshows verzichtet – und stattdessen die "Auf Streife"-Schiene verlängert. Die Scripted-Reality bescherte dem Sender um 15 Uhr nun im Schnitt 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, eine Stunde später landete Sat.1 an den fünf Tagen bei im Schnitt 7,1 Prozent. Zum Vergleich: "Drei Teller für Lafer" hatte in seiner letzten Sendewoche vier Prozent bei den Jüngeren geholt, "Das Schnäppchen-Menü" kam auf 4,6 Prozent. Am Freitag holte "Auf Streife" um 15 und 16 Uhr sogar 8,2 und 7,6 Prozent.

Normalisiert haben auch die "Notruf"-Werte. Die Produktion hatte am Donnerstag einen neuen Rekord aufgestellt. Am Freitag nun kam das Programm auf 5,8 Prozent, rund 430.000 Menschen schauten zu. Dennoch: Der Donnerstags-Wert hat Spuren hinterlassen. Für "Notruf" war es mit im Schnitt 7,5 Prozent die beste Woche seit Sendestart. Sat.1 hat bereits angekündigt, weitere Folgen herzustellen. Wenn der Sender im Herbst um 18 Uhr mit "Für alle Fälle Familie" eine weitere Daily ins Programm aufnimmt, soll "Notruf" um 17 Uhr laufen.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;