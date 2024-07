Insbesondere bei jüngerem Publikum war die abendliche Berichterstattung rund um das große IT-Chaos am Freitag sehr gefragt. So sicherte sich die "Tagesschau" allein im Ersten in dieser Altersgruppe 19,7 Prozent Marktanteil. Ein direkt nachfolgender "Brennpunkt" sorgte für starke 16,3 Prozent. Bei den Jüngeren wurden Durchschnitts-Reichweiten in Höhe von 0,57 und 0,47 Millionen zusehenden Personen gemessen. Insgesamt sahen 3,5 und 2,7 Millionen Menschen zu.

Damit war die "Tagesschau" im Ersten die dritterfolgreichste Sendung des Tages. Sie musste allerdings den Krimiwiederholungen im ZDF Platz machen. Hier überzeugte insbesondere eine alte Ausgabe von "Die Chefin" mit 24 Prozent Marktanteil bei den Zusehenden ab drei Jahren. "Letzte Spur Berlin", von dem keine neue Folgen mehr hergestellt werden, funktionierte mit 19,6 Prozent ebenfalls hervorragend. 4,43 und 3,73 Millionen Menschen sahen die Krimiserien, die allerdings bei den Jüngeren nicht ganz so stark unterwegs waren. Dort erreichten sie um die fünf Prozent.



Zufrieden sein kann das ZDF indes diesmal mit seinem "Comedy-Sommer", der ab 22:30 Uhr im Doppelpack zu sehen war und bei den 14- bis 49-Jährigen 8,5 und 7,3 Prozent generierte. Das Format schlägt sich in diesem Sommer recht gut – auch übrigens, wenn man den über 36 Prozent holenden Staffelauftakt (nach dem EM-Eröffnungsspiel) mal ausklammert. Ende Juni etwa und im Fahrwasser eines Specials der "heute show" waren sogar zweistellige Marktanteile bei den Jungen möglich. Der Doppelpack diesmal kam auf rund 1,9 und 1,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das ZDF setzte sich am Freitag mit 15,3 Prozent Tagesmarktanteil klar an die Spitze und lag zudem auch recht weit vor dem Ersten mit 10,7 Prozent. Dort hatte eine um 20:30 Uhr begonnene "Eifelpraxis"-Wiederholung 11,6 Prozent Marktanteil eingefahren, knapp 2,2 Millionen waren im Schnitt dabei. Nachmittags überzeugte eine weitere Etappe der "Tour de France" mit im Schnitt 13 Prozent. Bei den Jüngeren kam die "Sportschau"-Übertragung auf 12,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;