"Gefragt - gejagt" ist schon lange ein schöner Erfolg für die ARD. Das gilt einerseits für die regulären Ausgaben am Vorabend, regelmäßig aber auch für die Primetime-Specials. So war es auch am Samstag, als eine XXL-Version der Spielshow dem Ersten hervorragende Quoten bescherte. 3,03 Millionen Menschen schalteten ein und sorgten so für einen starken Marktanteil in Höhe von 18,3 Prozent.

Das Besondere der Ausgabe: Sie stand ganz im Zeichen des kürzlich verstorbenen Jägers Klaus Otto Nagorsnik. Nach der ersten Quizrunde gedachte man dem "Bibliothekar" noch einmal. Das wollten insgesamt auch viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 14,6 Prozent, nur einmal lief es in der Geschichte der Show für eine Primetime-Ausgabe besser. Mit 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser Altersklasse wurde man außerdem Primetime-Sieger.

Insgesamt verzeichnete jedoch das ZDF die höchste Reichweite. Die Wiederholung von "Theresa Wolff - Waidwund" erreichte 3,98 Millionen Menschen, das entsprach 22,7 Prozent Marktanteil. "Der Alte" kam später immerhin noch auf 3,05 Millionen und 18,0 Prozent. Beim jungen Publikum waren die beiden Krimis dagegen deutlich schlechter als die Quiz-Alternativ im Ersten, bei den 14- bis 49-Jährigen erzielten die Produktionen lediglich 6,8 und 6,5 Prozent.

Richtig gut lief es im öffentlich-rechtlichen Kosmos am Samstag übrigens auch für den BR. Dort erreichte eine alte Ausgabe von "Donna Leon" 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Eine weitere Folge steigerte sich sogar noch leicht auf 4,6 Prozent. Das half ganz wesentlich dabei, um den nationalen Tagesmarktanteil auf 3,3 Prozent zu bringen. Damit lag der BR unter anderem vor ProSieben und RTLzwei sowie nur ganz knapp hinter Sat.1.

