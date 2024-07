am 21.07.2024 - 09:27 Uhr

In drei Staffeln von "Böhmi brutzelt" hat Jan Böhmermann nun schon mit verschiedenen Persönlichkeiten gekocht. Am Samstagvorabend startete Staffel vier - und neben Böhmermann stand Schlagerstar Semino Rossi am Herd. Es gab Paella mit Meeresfrüchten (von Semino Rossi) und Erbsensuppe (von Jan Böhmermann) - und darüber hinaus noch ziemlich überschaubare Quoten.

Nur 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 19:40 Uhr ein, 30.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug 0,7 Prozent, bei den Jüngeren waren es immerhin 1,5 Prozent. Damit konnte "Böhmi brutzelt" allerdings nicht wirklich überzeugen. Spannend dürfte werden, wie hoch die Werte nach der endgültigen Gewichtung der Quoten sind. Einige Ausgaben von "Böhmi brutzelt" wurden in der Vergangenheit zeitversetzt durchaus stark gesehen, andere dagegen gar nicht.

Nachmittags sah es für ZDFneo zeitweise richtig gut aus. "Terra X" kam ab 15 Uhr auf 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,8 (insgesamt) und 5,2 Prozent Marktanteil (14-49). Zur Mittagszeit waren für die Reihe aber nur 0,3 Prozent beim jungen Publikum drin.

Sehr gefragt waren in der Daytime am Samstag mal wieder einige Sport-Übertragungen. Da wäre einerseits die fast vierstündige Tour-de-France-Übertragung im Ersten, die es auf 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,5 Prozent brachte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden ebenfalls hervorragende 12,5 Prozent gemessen. Bei Eurosport sahen über fünf Stunden hinweg noch einmal 180.000 Menschen zu, das entsprach 2,2 bei allen und 1,1 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Gut lief es auch für RTL mit der Formel-1-Quali aus Ungarn. Mit 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 schaffte man den Sprung in die Top 20 und erzielte 12,5 Prozent Marktanteil, insgesamt lag die Reichweite bei 880.000. Bei Sky sahen zusätzlich rund 200.000 Personen zu, 70.000 davon aus der klassischen Zielgruppe. Damit erzielte der Pay-TV-Sender 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

