Sowohl RTL als auch ProSieben haben am Sonntagabend mit ihren Spielfilmen hohe Quoten erzielt, auch wenn beide Sender letztlich auch in der Zielgruppe der "Tatort"-Wiederholung im Ersten den Vortritt lassen mussten. Mit 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ging die Free-TV-Premiere von "The King's Man: The Beginning" mit RTL aber als größter Verfolger hervor, der Marktanteil lag bei sehr guten 14,3 Prozent.

Insgesamt erreichte der Film mit Ralph Fiennes, Alexandra Maria Lara im Schnitt 2,09 Millionen Menschen, die 9,4 Prozent Marktanteil entsprachen. Parallel dazu brachte es "Deadpool 2" bei ProSieben trotz Wiederholung noch auf ebenfalls überzeugende 13,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Am späten Abend steigerte "Logan - The Wolverine" den Marktanteil des Senders sogar auf 13,6 Prozent, während "Stern TV am Sonntag" bei RTL auf 10,3 Prozent zurückfiel.

Für Sat.1 verlief der Abend unterdessen zweigeteilt: Während "Der Vorname" um 20:15 Uhr zunächst mit 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 8,6 Prozent in der Zielgruppe überzeugte, traf der anschließende Spielfilm "Die Goldfische" nicht den Geschmack des Publikums und bewegte sich mit nur 4,2 Prozent Marktanteil im roten Bereich. Umgekehrtes Bild dagegen bei RTLzwei: Dort startete "Ocean's 13" mit 3,9 Prozent zwar mäßig in den Abend, "Bank Job" steigerte sich danach aber immerhin noch auf 4,9 Prozent.

Eine mäßige Rückkehr gab's derweil für die "Trucker Babes" bei Kabel Eins. Der Auftakt der neuen Staffel erreichte nur 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter 170.000 unter 50 Jahren. In der Zielgruppe reichte das für überschaubare 3,7 Prozent Marktanteil. Besser lief es für Vox, auch wenn "Hot oder Schrott" ebenfalls kein Überflieger war: Mit einem Marktanteil von 5,6 Prozent erzielte das Promi-Special unspektakuläre Quote. Für "Prominent!" waren später zudem lediglich 4,1 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;