Die Tour de France ist am Sonntag mit guten Quoten zu Ende gegangen. Durchschnittlich 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten ab 17:45 Uhr im Ersten die letzte Etappe von Monaco nach Nizza, sodass der Marktanteil bei 11,3 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Interesse an der Live-Übertragung mit 13,0 Prozent sogar noch höher aus.

Zuletzt hatte die Tour de France dem Sender regelmäßig zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum beschert, so auch schon am Tag zuvor, als 12,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen eingeschaltet hatten. Aber auch bei Eurosport kann man zufrieden sein: Dort verzeichnete die letzte Etappe am Sonntag im Schnitt 330.000 Fans, die den Gesamt-Marktanteil des Senders auf sehr gute 2,6 Prozent trieben, während in der Zielgruppe immerhin noch 1,6 Prozent erzielt wurden.

Neben der Tour de France war am Sonntag aber auch die Formel 1 im Free-TV zu sehen - erstmals seit Monaten stieg auch RTL wieder in die Übertragungen ein. Mit durchschnittlich 1,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 16,2 Prozent in der Zielgruppe fiel das Interesse am Großen Preis von Ungarn deutlich geringer aus als in der Vergangenheit. Beim Bahrain-Rennen in März, das RTL zuletzt übertragen hatte, bewegten sich die Quoten aber auf ähnlicher Flughöhe.

Trotz der Konkurrenz durch RTL lief es aber auch für Sky am Sonntag wieder gut: Dort erreichte die Formel 1 parallel zum Free-TV noch einen starken Marktanteil von 10,6 Prozent in der Zielgruppe, sodass unterm Strich ab 15 Uhr mehr als jeder vierte Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren das Rennen verfolgte. Insgesamt zählte der Pay-TV-Sender durchschnittlich 550.000 Fans. Das waren nur bedingt weniger als zuletzt ohne RTL-Übertragung.

