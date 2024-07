Das Finale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und England hat noch mehr Fans vor den Fernseher gelockt als ursprünglich angenommen. Die endgültig gewichtete Reichweite der ARD-Übertragung wird nun mit 22,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern angegeben - das waren noch einmal 860.000 mehr als die vorläufigen Zahlen ergaben. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete das Finale nun im Schnitt 8,17 Millionen Menschen im Ersten, der Marktanteil wurde nachträglich noch um einen halben Prozentpunkt auf 77,8 Prozent nach oben korrigiert.

Schon die beiden Halbfinals erreichten noch einmal signfikant mehr Menschen als zunächst ausgewiesen: 15,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spiel zwischen Spanien und Frankreich im ZDF, die Partie zwischen den Niederlanden und England sahen einen Tag später im Ersten sogar durchschnittlich genau 16,00 Millionen Fans.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Fußball-EM Männer: Spanien - England 14.07.

21:00 22,50

(+0,86) 67,7%

(+0,3%p.) 8,17

(+0,44) 77,8%

(+0,5%p.) Tagesthemen 14.07.

21:49 20,27

(+0,69) 60,5%

(+0,1%p.) 7,58

(+0,39) 71,7%

(+0,4%p.) Fußball-EM Männer: Niederlande - England 10.07.

21:00 16,00

(+0,60) 57,3%

(+0,1%p.) 5,60

(+0,34) 71,4%

(+0,2%p.) Tagesthemen 10.07.

21:50 14,37

(+0,49) 51,2%

(0,0%p.) 5,12

(+0,29) 65,5%

(+0,3%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Spanien-Frankreich 09.07.

21:00 15,04

(+0,48) 56,7%

(+0,3%p.) 5,05

(+0,24) 69,4%

(+0,1%p.) heute journal / Wetter 09.07.

21:48 14,64

(+0,37) 54,6%

(+0,2%p.) 4,72

(+0,20) 64,0%

(+0,2%p.) Fußball-EM Männer: Studio 14.07.

20:28 10,60

(+0,31) 48,9%

(+0,2%p.) 3,65

(+0,15) 60,4%

(+0,5%p.) sportstudio live-UEFA Euro 2024: Moderation 09.07.

20:53 11,12

(+0,29) 46,8%

(+0,1%p.) 3,70

(+0,15) 60,3%

(0,0%p.) Muttertag - Ein Taunuskrimi 10.07.

21:43 3,19

(+0,21) 12,3%

(+0,4%p.) 0,20

(+0,03) 2,7%

(+0,3%p.) Fußball-EM Männer: Studio 10.07.

20:16 7,68

(+0,19) 36,2%

(-0,1%p.) 2,48

(+0,11) 50,4%

(-0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.07.-14.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Abseits des Fußballs - und der in den Halbzeitpausen gesendeten Nachrichtensendungen - schaffte es nur der ZDF-"Taunuskrimi" in die Top 10 jener Sendungen mit dem größten Quoten-Nachschlag: Hier kamen nachträglich noch 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu.

Mit Blick auf den größten Marktanteils-Zugewinn beim jungen Publikum setzte sich dagegen die Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis" an die Spitze. Die am 10. Juli ausgestrahlte Folge bringt es nun auf immerhin 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - ganze zwei Prozentpunkte mehr als ursprünglich angenommen. Noch einmal spürbar zulegen konnte auch die ohnehin schon sehr erfolgreiche "Schlag den Star"-Ausgabe mit Annemarie und Wayne Carpendale sowie Bushido und seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi. Auf 19,3 Prozent ging der Marktanteil durch die endgültige Gewichtung nach oben - ein Plus von 0,9 Prozentpunkten. Insgesamt wird die Reichweite nun mit 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern angegeben.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Die Landarztpraxis 10.07.

18:58 0,85

(+0,09) 5,0%

(+0,4%p.) 0,13

(+0,06) 4,8%

(+2,0%p.) Alles was zählt 09.07.

19:07 1,52

(+0,07) 9,3%

(+0,2%p.) 0,28

(+0,06) 10,8%

(+1,8%p.) maybrit illner 11.07.

22:14 2,87

(+0,15) 18,1%

(+0,4%p.) 0,33

(+0,07) 9,3%

(+1,6%p.) EM-Rückblick 13.07.

19:23 1,28

(+0,04) 8,7%

(+0,1%p.) 0,19

(+0,04) 8,4%

(+1,5%p.) Eingeschlossene Gesellschaft 08.07.

20:29 2,97

(+0,09) 13,3%

(+0,1%p.) 0,47

(+0,06) 10,9%

(+1,2%p.) Markus Lanz 11.07.

23:16 1,90

(+0,14) 19,4%

(+0,5%p.) 0,18

(+0,03) 8,6%

(+1,1%p.) One Piece 08.07.

18:30 0,09

(+0,02) 0,6%

(+0,1%p.) 0,08

(+0,02) 4,1%

(+1,0%p.) Schlag den Star 13.07.

20:14 1,33

(+0,12) 9,1%

(+0,6%p.) 0,60

(+0,06) 19,3%

(+0,9%p.) Die Rosenheim-Cops 09.07.

19:26 2,97

(+0,09) 16,2%

(+0,2%p.) 0,17

(+0,03) 5,6%

(+0,9%p.) Bella Italia - Camping auf Deutsch 13.07.

18:14 0,45

(+0,03) 3,3%

(+0,2%p.) 0,13

(+0,02) 6,3%

(+0,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 08.07.-14.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;