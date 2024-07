Mit 3,7 Prozent Tagesmarktanteil beim jungen Publikum ist RTLzwei am Montag noch hinter RTLup (3,8 Prozent) ins Ziel gekommen. Und es war nicht einmal die Primetime, in der es für den Sender schlecht lief. Das Camping-Format "Bella Italia" hat zwar erneut Marktanteile verloren, lag aber bei 4,4 Prozent. "Die Geissens" erreichten im Anschluss sogar mehr als 5 Prozent.

Die Probleme des Senders lagen am Montag an anderer Stelle: Zwischen 13 und 19 Uhr waren für RTLzwei in der Spitze nur 3,4 Prozent Marktanteil drin - und das war bei den kurzen "RTLzwei News". Teilweise wurden nur 1,0 Prozent oder unwesentlich mehr gemessen. RTLup dagegen punktete in dieser Zeitschiene, in der man diverse Gerichtsshows und den "Blaulicht-Report" zeigte, mit bis zu teils mehr als 6 Prozent Marktanteil und machte so Strecke.

Für den Spartensender lief es aber auch abends gut. "Medicopter 117" unterhielt zu Beginn der Primetime 260.000 Menschen, 110.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 2,7 Prozent. "Hinter Gittern" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends noch auf bis zu 6,3 Prozent.

Kabel Eins erzielte am Montag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,1 Prozent und blickt man nur auf die Primetime, hätte es auch noch mehr werden können. "Demolition Man" unterhielt 840.000 Menschen und erzielte so 6,9 Prozent. "John Rambo" lag danach bei ebenfalls guten 6,5 Prozent. Aber auch Kabel Eins tat sich in der Daytime teils sehr schwer: So schaffte "Castle" am frühen Nachmittag nicht einmal den Sprung über die 1-Prozent-Marke.

Und noch ein kurzer Blick auf einige weitere Spartensender: ntv erzielte am Montag einen sehr starken Tagesmarktanteil in Höhe von 2,7 Prozent und profitierte dabei von der Nachrichtenlage in den USA. Welt lag mit 1,5 Prozent ein gutes Stück dahinter. Aber auch bei Sat.1 Gold kann man sich über starke 2,6 Prozent freuen, hier war es vor allem die True-Crime-Schiene am späten Abend, die sehr gut lief.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;