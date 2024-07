Mit nur etwas mehr als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hat sich "Raue - Der Restaurantretter" in der vergangenen Woche ziemlich schwach bei RTL zurückgemeldet. Eine Woche später sieht die Welt aber schon ganz anders aus: Das Format steigerte sich auf eine Reichweite in Höhe von 1,30 Millionen und der Marktanteil kletterte auf 13,4 Prozent.

Tim Raue sicherte RTL damit die Marktführerschaft beim jungen Publikum nach 20:15 Uhr, 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Alleine das war im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von mehr als 200.000. "RTL Direkt" rutschte im Anschluss zwar auf 9,4 Prozent, "Extra" und das "Nachtjournal" lagen dann aber wieder bei 11,0 und 12,5 Prozent.

RTL war damit beim jungen Publikum der mit Abstand erfolgreichste Privatsender, die anderen Sender taten sich teils sehr schwer. ProSieben schickte seine Rankingshow "Darüber ... die Welt!" ins Rennen und kam damit immerhin noch auf 7,3 Prozent Marktanteil, die US-Serien in Sat.1 erreichten zwar ansehnliche Gesamtreichweiten in Höhe von mehr als einer Million, beim jungen Publikum blieben sie dennoch lange unter dem Senderschnitt hängen. Erst "FBI: Most Wanted" lag ab 23:12 Uhr bei 6,8 Prozent - und damit als einzige Serie überhaupt über der 6-Prozent-Marke.

Einen Rückschlag musste derweil Vox hinnehmen. Nach dem recht guten Comeback in der Vorwoche tat sich "And Just Like That" jetzt extrem schwer. Zwei Folge erreichten nur 320.000 und 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - weniger waren es bislang noch nie. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es angesichts von 3,4 und 4,1 Prozent ziemlich mau aus. Zum Staffelstart waren teils noch mehr als 7 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;