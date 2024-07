Der WDR hat den Dienstag mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,2 Prozent beendet und kam damit im Ranking der erfolgreichsten Sender auf Platz fünf. Nur das ZDF, Das Erste, RTL und Sat.1 waren auf Tagessicht noch etwas erfolgreicher. Beim Blick in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages wird schnell klar, wieso der WDR am Dienstag so stark unterwegs war.

Um 20:15 Uhr war beim Sender nämlich der "Tatort" mit dem Titel "3x schwarzer Kater" zu sehen. Der ist zwar schon mehr als 20 Jahre alt, dennoch schalteten 1,78 Millionen Menschen ein. Jan Josef Liefers und Axel Prahl bescherten dem WDR damit 7,9 Prozent Marktanteil sowie einen Platz in den Top 25. Ebenfalls beachtlich: Kein Privatsender erreichte in der Primetime eine höhere Reichweite, mit "GZSZ" und "RTL Aktuell" schafften überhaupt nur zwei Formate der Privaten ein besseres Ergebnis.

Die meistgesehene Sendung des Tages war die "Tagesschau" (4,16 Millionen), gefolgt von einer neuen Folge "In aller Freundschaft", die es auf 3,86 Millionen sowie 17 Prozent Marktanteil brachte. Damit steigerte sich die Folge im Vergleich zur "Kanzlei"-Wiederholung um 20:15 Uhr recht deutlich, hier sorgten 3,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer noch für 14,4 Prozent.

Das ZDF nahm sich zur besten Sendezeit "Dänemarks Königskindern" an und brachte es so auf 2,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 11,8 Prozent Marktanteil. Die Vorabendserien erreichten noch etwas mehr Menschen und auch die Nachrichten verzeichneten höhere Reichweiten. Das "heute journal" war mit 3,70 Millionen die meistgesehene ZDF-Sendung des Tages, hier wurden 18,1 Prozent gemessen. Die regulären "heute"-Nachrichten erreichten am Vorabend sogar 19,1 Prozent, 3,32 Millionen sahen hier zu.

Beim jungen Publikum war vor allem das "heute journal" übrigens sehr erfolgreich, 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 12,3 Prozent. Und dieser Erfolg strahlte schließlich auch auf die nachfolgende "37 Grad"-Doku ab, die ebenfalls noch bei ziemlich guten 11,6 Prozent lag.

