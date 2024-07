am 25.07.2024 - 08:41 Uhr

Aus inhaltlicher Sicht ist das neue Pool-Quiz "Splash" von RTL eher vor sich hingeplätschert (Hier geht’s zur DWDL.de-TV-Kritik). Zumindest zum Auftakt war das Publikum aber interessiert an der Produktion von Cheerio Entertainment. 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt über die etwas mehr als zwei Stunden lange Show dabei. 380.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag angesichts dessen bei guten 10,7 Prozent. In der inzwischen von RTL favorisierten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wurden 9,2 Prozent gemessen. Trotz der guten Werte musste man sich hinter dem ZDF einsortieren, wo Jan Böhmermann eine neue Ausgabe von "Lass dich überwachen" präsentierte. Das wollten 1,78 Millionen Menschen sehen.

Die Reichweiten, die das ZDF normalerweise mittwochs um 20:15 Uhr erzielt, hat die Show damit deutlich unterboten und auch der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug nur 8,4 Prozent. Dafür spülte Böhmermann ungewöhnlich viele junge Zuschauerinnen und Zuschauer zum Sender. In der Altersklasse 14-49 lag der Marktanteil bei starken 13,5 Prozent - und eben auch ein gutes Stück über dem von "Splash".

Das "heute journal" hielt sich später beim jungen Publikum bei ebenfalls guten 11,3 Prozent und sorgte zudem insgesamt für einen enormen Einschaltimpuls. Die Reichweite schnellte auf 2,91 Millionen nach oben, dadurch waren auch beim Gesamtpublikum starke 14,6 Prozent drin. Später erzielte auch das "Auslandsjournal" noch gute 13,4 (insgesamt) und 9,4 Prozent Marktanteil (14-49).

Bei RTL ging es nach dem Promi-Pool-Quiz für "RTL Direkt" in der klassischen Zielgruppe zunächst auf 9,8 Prozent zurück, "Stern TV" unterhielt dann aber 990.000 Menschen und kam so auf 12,7 Prozent. Das "Nachtjournal" steigerte den Marktanteil sogar noch auf 14,8 Prozent. Dass es für RTL trotzdem nur zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 9,8 Prozent reichte, ist auch auf die Daytime zurückzuführen. Die Gerichtsshows verzeichneten zwar wie gewohnt hohe Reichweiten, beim jungen Publikum kamen Barbara Salesch und Ulrich Wetzel jedoch nur auf ziemlich maue 3,1 und 4,6 Prozent. Auch "Verklag mich doch" tat sich mit 7,0 Prozent sehr schwer.

