Wegen der Fußball-EM und den Olympischen Sommerspielen hat Das Erste seine Sommerkino-Reihe in diesem Jahr deutlich kompakter aufgezogen als in den vergangenen Jahren. So gab es die Filme nicht nur montags zur besten Sendezeit zu sehen, sondern auch mittwochs und freitags, teils auch am späten Abend. Nun ist mit "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" der letzte Film der Reihe zu sehen gewesen - und der hat dem Ersten noch einmal starke Quoten beschert.

3,50 Millionen Menschen schalteten ein, der Bully-Film war damit das erfolgreichste Format nach 20:15 Uhr. Nur die "Tagesschau" erzielte eine noch höhere Reichweite (4,61 Millionen). Mit 16,6 Prozent Marktanteil beim Film kann man beim Sender aber sehr zufrieden sein, auch beim jungen Publikum lief es angesichts von 10,8 Prozent sehr gut. Damit landete Das Erste bei den 14- bis 49-Jährigen noch vor der neuen RTL-Quizshow "Splash".

An anderer Stelle lief es für Das Erste beim jungen Publikum nicht so rund. Zwei Folgen von "Der Winzerkönig" erreichten nachmittags nur 0,7 und 0,5 Prozent Marktanteil. Und auch "Pfarrer Braun: Ein verhexter Fall" kam nicht über 1,9 Prozent hinaus.

Doch zurück zur Primetime, wo nicht nur Das Erste mit einem Film überzeugen konnte. Auch in der Sparte waren gleich mehrere Sender sehr erfolgreich. Bei ZDFneo lockte ein alter "Wilsberg"-Streifen im Schnitt 1,61 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, damit waren 7,6 Prozent Marktanteil drin. ZDFneo lag damit nur knapp hinter dem Hauptprogramm, wo Jan Böhmermann auf eine Reichweite in Höhe von 1,78 Millionen kam (DWDL.de berichtete). 3sat unterhielt derweil 1,32 Millionen Menschen mit dem Film "Der Auftrag", damit waren weit überdurchschnittliche 6,3 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;