am 26.07.2024 - 08:39 Uhr

Auch wenn die Eröffnungsfeier erst am Freitagabend stattfindet, sind die Olympischen Sommerspiele bereits in vollem Gange. Das ZDF machte den Anfang am Donnerstag mit dem Frauen-Fußballspiel zwischen Deutschland und Australien zu sehen, das dann auch auf Anhieb den Quotensieg verbuchte. Durchschnittlich 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 19:00 Uhr die Live-Übertragung des 3:0-Erfolgs der deutschen Frauen - genauso viele wie die Hauptausgabe der "Tagesschau" im Ersten und knapp mehr als der "Barcelona-Krimi", der im Ersten ab 20:15 Uhr von 4,01 Millionen Menschen eingeschaltet wurde.

Der Marktanteil des Fußballspiels lag bei sehr guten 21,3 Prozent und bewegte sich auch beim jungen Publikum in ähnlichen Höhen. Dort ging die Olympia-Übertragung im ZDF mit durchschnittlich 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie starken 19,3 Prozent Marktanteil direkt als meistgesehene Sendung des Tages hervor.

Bei Eurosport 1 zählte die parallele Übertragung des Spiels unterdessen weitere 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der Zielgruppe lag der Marktanteil jedoch bei nur 0,5 Prozent. Dafür punktete der Sender am Nachmittag mit der Handball-Niederlage der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Südkorea. Ohne Konkurrenz durch das ZDF erreichte die Partie im Schnitt 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil von Eurosport 1 auf starke 5,3 Prozent trieben. Dazu kommt, dass es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 70.000 Fans sowie 5,0 Prozent Marktanteil ebenfalls toll lief.

Das ZDF war derweil am Donnerstag aber auch abseits der Olympischen Spiele erfolgreich: So zählte das "heute-journal" im Anschluss noch 3,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Gesamtmarktanteil von 21,0 Prozent entsprachen, ehe "Maybrit Illner" schließlich mit 2,36 Millionen Personen noch auf 16,1 Prozent kam. "Markus Lanz" brachte es danach noch auf 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 15,2 Prozent Marktanteil. Dazu kommt, dass Lanz bei den 14- bis 49-Jährigen mit einem Marktanteil von 11,3 Prozent sehr erfolgreich war. Das späte "heute-journal Update" steigerte sich in dieser Altersklasse gar auf 14,5 Prozent.

Solche Werte waren zu später Stunde im Ersten hingegen nicht zu holen, wenngleich die neue Comedy-Rateshow "Faking Bad" wieder ein ganzes Stück erfolgreicher war als vor einer Woche. Die dritte Ausgabe erreichte ab 22:50 Uhr im Schnitt 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie gute 7,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Inas Nacht" kam hingegen danach nicht über 5,0 Prozent hinaus, hier blieben insgesamt nur 570.000 Menschen dran.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;