Gegen die Livebilder der Olympischen Sommerspiele in Paris hatten die privaten Sender am Samstag kaum Chancen. Entsprechend erwartbar war, dass sich eine weitere "Geo"-Show bei RTL am Samstagabend schwerer tat als sieben Tage zuvor. "Wunder unserer Erde" gab rund dreieinhalb Prozentpunkte ab und landete bei neun Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Angesichts der Olympia-Konkurrenz ist dies aber ein sehr achtbares Ergebnis – auch mit Blick auf die anderen Mitbewerber. Die RTL-20:15-Uhr-Sendung erreichte insgesamt im Schnitt 1,11 Millionen Personen, etwa 150.000 weniger als sieben Tage zuvor.

ProSieben setzte derweil zur Primetime auf einen "Supercut" von "Aushalten: Nicht lachen", der mit 6,2 Prozent aber eher blass blieb. Die Gesamt-Reichweite der gut zweieinhalbstündigen Ausstrahlung belief sich auf rund 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine "Duell um die Welt"-Übertragung steigerte sich am späten Abend dann auf 7,8 Prozent, hier war der Olympia-Tag dann allerdings auch schon beendet. RTL landete am späten Abend und in der Nacht mit "Take Me Out XXL" bei 9,5 Prozent. Die Flirtshow begann nach halb zwölf Uhr abends und war gegen halb zwei beendet.



Tagsüber kam RTL nur mit zwei Programmen auf einen grünen Zweig. Zum einen war das das Qualifying zum Großen Preis von Belgien. Ab 16 Uhr sicherte sich der Privatsender damit 11,4 Prozent bei den Jüngeren. Insgesamt lag die ermittelte Quote bei 6,6 Prozent, rund 730.000 Menschen schauten im Schnitt zu. Die Hauptnachrichten des Senders ab 18:45 Uhr kamen indes auf 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. "RTL Aktuell" erreichte 12,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, insgesamt lag die gemessene Quote bei zwölf Prozent.

Im ProSieben-Programm erreichte übrigens keine einzige Sendung zweistellige Zielgruppen-Marktanteile. Besonders schwer tat sich ab 16:55 Uhr ein Doppelpack der amerikanischen Sitcom "United States of Al" – hier lagen die gemessenen Werte bei schlechten 1,3 und 1,4 Prozent.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;