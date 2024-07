Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 24,1 (insgesamt) und 27,5 Prozent (14-49) ist Das Erste am Montag der dominierende Sender gewesen. Das zeigt auch ein Blick auf die Listen der meistgesehenen Sendungen, die, wie schon in den Tagen zuvor, von etlichen Olympia-Übertragungen dominiert wurden. Und tatsächlich ist das Interesse an den verschiedenen Wettbewerben in Paris überragend.

Bereits am frühen Vormittag stiegen Reichweiten und Marktanteile rasant an, ab 12 Uhr sahen konstant mehr als 2 Millionen Menschen zu. Die Wasserspringer erreichten kurz zuvor noch 1,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kamen nicht nur insgesamt auf starke 34,2 Prozent Marktanteil, sondern beim jungen Publikum auf noch bessere 45,3 Prozent. Die kurzen "Olympia News" steigerten den Marktanteil bei den Jüngeren danach sogar noch auf 48,1 Prozent.

Mit dem Kanuslalom der Männer übersprang Das Erste ab 16:30 Uhr erstmals die Marke von drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, zu diesem Zeitpunkt lagen die Marktanteile bei 30,4 und 32,3 Prozent. Die deutschen Hockey-Frauen schafften ab 19:43 Uhr schließlich noch eine Reichweite von mehr als vier Millionen.

Reichweitenstärkste Übertragung war der Schwimmwettbewerb der Frauen ab 21:55 Uhr, der es auf 6,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. 33,2 Prozent Marktanteil waren so beim jungen Publikum drin, insgesamt wurden 28,3 Prozent gemessen. Und auch die Schwimmwettbewerbe davor und danach waren sehr beliebt, gleiches gilt auch für die kurzen Turn- und Hockey-Blöcke nach 20:15 Uhr. Alle Übertragungen zwischen 20:15 und 22:20 Uhr erreichten mehr als 30 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, beim Gesamtpublikum waren immer mindestens 23,6 Prozent drin.

Das reichweitenstärkste Format, das nicht Olympia war oder im Ersten lief, war der Film "Wo ist meine Schwester", der es im ZDF ab 20:15 Uhr auf 4,96 Millionen Zuschauende brachte. Das führte zu beachtlichen 21,4 Prozent Marktanteil. Und auch die "heute"-Nachrichten, das "heute journal" und "SOKO Hamburg" schafften noch den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Sendungen des Tages.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;