Print-MA: "BamS"-Reichweite sackt um fast eine Million ab

Am Mittwochmorgen hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse die neuesten MA-Daten für Zeitschriften sowie auch Zeitungen veröffentlicht, die Auskunft über die Zahl der Leserinnen und Leser der unterschiedlichen Titel geben soll. Doch um es gleich vorweg zu nehmen: Auch wenn man einen enormen Aufwand für die Ermittlung betreibt, u.a. 20.000 Interviews führt und zusätzlich ausgewählte Leute ihre Print-Nutzung scannen lässt, bleibt das Ergebnis unverändert zweifelhaft, weil sich die ermittelten Reichweiten in sehr vielen Fällen schon lange in keinem sinnvoll erklärbaren Verhältnis mehr zur Zahl der verkauften Exemplare befinden. Dies gilt selbst dann, wenn man berücksichtigt, dass gekaufte Titel beispielsweise in Familien von mehreren Personen gelesen werden, Lesezirkel-Ausgaben und ähnliches noch von sehr viel mehr. Auch wenn auch die MA-Reichweiten diesmal in der überwiegenden Zahl der Fälle analog zu den IVW-geprüften Verkaufszahlen nach unten zeigen, hat sich daran nichts Wesentliches geändert.

Besonders groß fällt das Missverhältnis im Tech-Bereich aus: Die Zeitschrift "Chip" erreicht laut der neuesten Media-Analyse im Schnitt pro Ausgabe 1,65 Millionen Leserinnen und Leser, die tatsächlich verbreitete Auflage sank zuletzt aber schon auf knapp unter 60.000. Auch wenn man berücksichtigt, dass die MA-Befragungen über mehrere ältere IVW-Quartale laufen, müsste jede einzelne Ausgabe damit im Schnitt (!) von 27 Personen gelesen werden, um auf diesen Wert zu kommen. Bei "Computer Bild" liegt die Reichweite beim fast 15-fachen der verbreiteten Auflage. Jede "Sport Bild" müsste durchschnittlich von mehr als 16 Personen gelesen werden, um die zuletzt ermittelte Reichweite von 2,51 Millionen zu erklären, der "Stern" von fast 13, jeder "Focus" von rund elf Personen.

Es sind nur Beispiele, ähnlich seltsame Ergebnisse zeigen sich bei Dutzenden der Titel - und sie sollen verdeutlichen, mit welcher Vorsicht man die hier gemessenen Ergebnisse betrachten muss. Immerhin legen einige der Entwicklung aber auch nahe, dass sich die MA-Daten nicht völlig im luftleeren Raum bewegen. Dass "Bild am Sonntag" fast eine Million Leserinnen und Leser verlor - ein Minus von über 17 Prozent im Vergleich zur vorherigen Ausweisung, erklärt sich recht einleuchtend mit der aus Kostengründen eingestellten Sonntags-Zustellung Mitte vergangenen Jahres. Das Minus bei der Print-Reichweite müsste man bei Springer also eigentlich erwartet haben.

Ebenfalls sehr deutlich im Minus lag der "Focus", der 14,5 Prozent seiner Reichweite einbüßte und sich damit deutlich schlechter entwickelte als "Spiegel" (-6,3 Prozent) und "Stern" (-4,2 Prozent). Die Zeitschriften mit der höchsten Reichweite waren unterdessen zwei, die nicht einfach so am Kiosk gekauft werden: Die "ADAC Motorwelt" führt hier vor dem Supplement "Prisma". Dass "Prisma" hier ein deutliches Minus von 5,4 Prozent verzeichnet, überrascht auf den ersten Blick - schließlich schoss die verbreitete Auflage zu Jahresbeginn durch die Einstellung des bisherigen Konkurrenten "rtv" massiv nach oben. Allerdings gibt es zwischen den geführten Interviews und der Veröffentlichung einen deutlichen Zeitversatz. In die jetzige MA gingen daher nur Daten ein, die zwischen Februar 2023 und Februar 2024 erhoben wurden. Merkliche Auswirkungen müsste es bei "Prisma" demnach in den Media-Analysen im kommenden Jahr geben.

Meistgelesene Zeitschriften laut MA 2024/II

Leser in Mio.

ma 2024/II Leser in Mio.

ma 2024/I Veränderung

in Prozent zum Vergleich:

IVW-Auflage* ADAC Motorwelt 6,40 6,79 -5,9% 2,77 Prisma 5,60 5,92 -5,4% 8,94 Bild am Sonntag 4,46 5,40 -17,3%

0,76

TV Spielfilm plus 3,83 3,93 -2,3% 0,62 Stern 3,72 3,88 -4,2% 0,29 TV 14 3,38 3,45 -2,1% 1,34 Der Spiegel 3,37 3,60 -6,3% 0,68 TV Movie 3,26 3,39 -3,7% 0,51 Hörzu 3,19 3,53 -9,6% 0,68 Bild der Frau 3,17 3,18 -0,2% 0,38 TV Digital 3,06 2,83 +8,1% 0,74 Focus 2,66 3,11 -14,5% 0,24 Sport Bild 2,51 2,85 -11,9% 0,15 Bunte 2,42 2,44 -0,5% 0,32 TV Hören und Sehen 2,03 2,06 -1,4% 0,36 Tina Plus 1,76 1,73 +1,7% 0,26 FreizeitRevue Plus 1,72 1,88 -8,6% 0,40 GEO 1,66 1,84 -9,5% 0,14 Chip 1,65 1,69 -2,1% 0,06 VdK-Zeitung 1,63 1,52 +7,1% 1,86 Gala 1,56 1,72 -9,1% 0,14

Quelle: ma 2024 Pressemedien II; *Verbreitete Auflage 2/2024 in Mio.

Zu den wenigen Titeln in den Top 20, die ihre Reichweite laut der MA-Erhebung steigern konnten, gehört "TV Digital", das nun die 3-Millionen-Marke zurückerobern konnte. Trotzdem liegt man im Programmie-internen Ranking unverändert hinter "TV Spielfilm Plus", "TV 14", "TV Movie" und "Hörzu". Generell bleiben die Programmzeitschriften das reichweitenstärkste Segment. Glaubt man den MA-Zahlen, soll noch immer 41,1 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 regelmäßig in gedruckte Programmzeitschriften schauen.

"SZ" größte Verliererin bei überregionalen Tageszeitungen

Gleichzeitig mit den Daten für Zeitschriften veröffentlichte die AG.MA auch ihre Reichweiten-Daten für Tageszeitungen. Dass "Bild" ein kräftiges Reichweiten-Minus von 8,1 Prozent ausweist, verwundert dabei weniger als die tiefroten Zahlen der "Süddeutschen Zeitung", deren Reichweite sogar um 11,2 Prozent absackte. Gegen den Trend im Vergleich zum Vorjahr zulegen konnten hingegen demnach "Welt" und "Handelsblatt".

Die Reichweiten überregionaler Tageszeitungen

Leser in Mio.

ma 2024 Leser in Mio.

ma 2023 Veränderung

in Prozent Bild 6,37 6,93 -8,1% Süddeutsche Zeitung 1,12 1,26 -11,2% Die Welt 0,99 0,96 +2,8% Frankfurter Allgemeine Zeitung 0,85 0,89 -4,3% Handelsblatt 0,55 0,55 +1,1% taz 0,30 0,31 -5,8%

Quelle: ma 2024 Tageszeitungen

Weitet man den Blick auch auf regionale und lokale Zeitungen, dann zeigen sich deutliche Plus-Zeichen u.a. für die "Aachener Zeitung" (+10%), das "Hamburger Abendblatt" und "Offenbach-Post" (je 9%) oder auch den "Tagesspiegel" (+6%). Um 30 Prozent runter ging's für die "Kieler Nachrichten", fast ebenso stark für "Morgenpost für Sachsen" und die "Mittelbadische Presse", die "B.Z." verlor 20 Prozent. Ein bitteres Ergebnis war es mit -16 Prozent auch für den "Express".

Im Folgenden nun noch ein Blick auf die größten Gewinner und Verlierer dieser Ausweisung bei Zeitschriften