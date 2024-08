am 02.08.2024 - 09:02 Uhr

Das ZDF erreichte am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr mit seinen Olympia-Übertragungen Marktanteile von bis zu 25,3 Prozent beim Gesamtpublikum, noch deutlich drückender war die Überlegenheit aber in der jüngeren Altersgruppe 14-49, wo sogar bis zu 34,7 Prozent drin waren. Das beste Rezept gegen diese Übermacht fand mit Blick aufs jüngere Publikum am Donnerstagabend Vox mit seinem Filmprogramm.

"Das A-Team - Der Film" erreichte dort ab 20:15 Uhr insgesamt 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 4,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach - deutlich mehr als der Vox-Senderschnitt. Auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 sah es mit 7,8 Prozent Marktanteil gut aus. Im Anschluss trieb "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann sogar noch auf 10,4 Prozent nach oben, 570.000 Leute sahen ab 22:36 Uhr im Schnitt noch zu.

Da konnte kein anderer Privatsender mithalten - wobei man sich im Vorfeld wohl ohnehin wenig Chancen ausgerechnet hatte und ohnehin nur Wiederholungen ins Rennen schickte. RTL kam mit "Stern TV: Inside Supermarkt" um 20:15 Uhr auf 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, Sat.1 erreichte mit den "Besten Comedians Deutschlands" 6,1 Prozent, ProSieben musste sich mit "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" mit 4,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben. "Achtung Abzocke" lag bei Kabel Eins bei soliden 4,0 Prozent Marktanteil, "Reeperbahn privat" holte bei RTLzwei 3,4 Prozent.

Die Olympia-Alternative mit der größten Reichweite lief aber natürlich wieder im Ersten, wo eine Wiederholung von "Gute Nachrichten - Der Usedom-Krimi" 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20:30 Uhr unterhielt. Das entsprach einem Marktanteil von 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden zwar nur 4,4 Prozent erzielt, doch schon wenn man die Altersgrenze auf 14-59 erweitert, reichte es für 9,8 Prozent - mehr als bei allen privaten Konkurrenten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.7; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;