Am kommenden Montag werden sich Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß am Schliersee das Ja-Wort geben - falls nicht noch etwas dazwischen kommt selbstverständlich. Dass die Geschichte somit also auf einen emotionalen Höhepunkt zusteuert, lässt sich auch in der Quotenentwicklung ablesen, wo sich die Serie "Die Landarztpraxis" derzeit nicht nur auf den erfolgreichsten Wochenschnitt seit dem Start der zweiten Staffel zusteuert, sondern am Donnerstag auch den stärksten Einzeltag hinter sich hat.

0,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die gestrige Folge an, das waren über 200.000 mehr als einen Tag zuvor und übertraf den bisherigen Staffelbestwert aus dem Juni um 60.000 (zur besseren Vergleichbarkeit verwenden wir hier stets nur die vorläufig gewichteten Quoten ohne zeitversetzte und Livestream-Nutzung). Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 5,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,6 Prozent Marktanteil erzielt - ebenso wie übrigens bei den 14- bis 59-Jährigen.

Am Donnerstag profitierte die Serie aber auch von einem stärkeren Vorlauf, denn ab 18 Uhr markierte auch bereits "Notruf" mit 0,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Reichweiten-Bestwert. Die Marktanteile beliefen sich hier auf 4,4 Prozent beim Gesamptublikum und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Für RTLzwei lief es am Vorabend hingegen nicht gut. Dort lockte die Serie "Berlin - Tag & Nacht" nur 220.000 Personen vor den Fernseher, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe fiel mit 2,9 Prozent sehr dürftig aus. RTL erreichte mit "Alles was zählt" 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "GZSZ" hatte danach eine Reichweite von 1,83 Millionen und erreichte 12,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lagen die beiden Serien bei 9,0 und 10,7 Prozent.

