Dass Vox am Freitagabend gegen die Olympischen Spiele die fünfte und zugleich letzte Staffel von "Magnum P.I." ins Rennen schickte, hat sich mit Blick auf die Quoten für den Sender nicht ausgezahlt. Mit den vier am Stück gezeigten Folgen musste Vox gleich reihenweise neue Tiefstwerte hinnehmen. So schalteten um 20:15 Uhr im Schnitt nur 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, darunter lediglich 100.000 im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe zu diesem Zeitpunkt bei desolaten 2,7 Prozent.

Im weiteren Verlauf sackten die Quoten sogar noch kontinuierlich ab: So erreichte die zweite Folge schon nur noch 2,2 Prozent, ehe nach 22 Uhr für "Magnum P.I." gerade mal 1,4 Prozent drin waren. Die vierte Folge der Serie unterbot diesen Wert mit 1,2 Prozent sogar noch einmal leicht. Insgesamt waren ab 23:05 Uhr im Schnitt lediglich 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei - so wenige wie noch nie.

Dass es auch anders ging, bewies dagegen Kabel Eins - obwohl man dort durchweg nur Wiederholungen zeigte. Doch "Criminal Minds" steigerte sich von anfangs 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern innerhalb von zwei Stunden auf 640.000 und sorgte auch in der Zielgruppe für steigende Marktanteile. Wurden zu Beginn des Abends nur 2,1 Prozent erzielt, so erreichte "Criminal Minds" um 22:16 Uhr bereits sehr gute 5,9 Prozent. Eine Stunde später ging es abermals leicht auf 6,1 Prozent nach oben, ehe nach Mitternacht sogar zweistellige Werte erzielt wurden. Auf bis zu 12,6 Prozent brachte es die US-Serie.

Unterm Strich erzielte Kabel Eins dadurch einen Tagesmarktanteil von 4,1 Prozent und lag nicht nur gerade mal einen halben Prozentpunkt hinter ProSieben, sondern auch sehr deutlich vor Vox, das mit 3,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe das Schlusslicht der Vollprogramme bildete. RTLzwei lag mit 3,5 Prozent noch knapp davor und war auch in der Primetime erfolgreicher als Vox. Mit den beiden Spielfilmen "Der letzte Tempelritter" und "Outcast - Die letzten Tempelritter" fuhr der Sender immerhin Marktanteile von 3,6 und 3,7 Prozent ein.

